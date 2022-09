Sénégal: Assemblée nationale - Les députés de Bby invitent Aminata Touré à rendre son mandat

Suite à son départ de leur groupe parlementaire, les députés de " Benno Bokk Yaakaar (Bby) " ont invité Aminata Touré à rendre son mandat de député obtenu grâce à leur coalition.

Les députés du groupe parlementaire de la majorité présidentielle ont organisé, hier lundi, à Dakar, une conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité politique marquée par la dernière sortie d'Aminata Touré et celle des leaders de l'opposition, " YewwiAskan Wi " (Yaw). Dans son intervention, Me OumarYoum, président du groupe parlementaire de " Benno Bokk Yaakaar " (Bby), précise qu'à ce jour, ils n'ont pas encore reçu de démission émanant de l'ancienne Présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Aminata Touré.

La tête de liste de " Benno " aux élections législatives du 31 juillet dernier a annoncé, dimanche dernier, son départ du groupe parlementaire de Bby pour devenir députée non-inscrite. Une décision prise après que sa coalition a présenté à sa place, avec succès, Amadou Mame Diop à la candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Analysant cette décision de Mme Touré, Me Youm estime qu'elle " devrait commencer par restituer son mandat de député obtenu grâce à la coalition " Benno BokkYaakaar " avant de parler de principe et d'honneur".

Selon le président du groupe parlementaire, elle avait, à l'instar de tous les députés de " Benno ", lu et signé la déclaration d'honneur et "s'était engagée à soutenir le candidat qui sera choisi par le Chef de l'État pour présider l'Assemblée nationale ". Leur coalition et l'Apr tireront toutes les conséquences de cette décision d'Aminata Touré consistant à sortir délibérément de leur groupe parlementaire et d'être une non-inscrite, promet-il. " C'est parce que nous avons gagné nos départements qu'elle a été élue députée.

En plus, dans l'histoire politique du Sénégal, ce n'est pas parce que vous êtes tête de liste d'une coalition que, forcément, la présidence de l'Assemblée nationale vous est prédestinée. De rares fois, la tête de liste est devenue Président de l'Assemblée nationale ", rappelle Oumar Youm, laissant entendre qu'Aminata Touré à une absence de culture politique qui est à l'origine de son argumentaire.

Poursuivant son argumentaire, le président du groupe parlementaire de Bby souligne qu'ils vont inscrire leurs actions dans le sens de l'innovation et de l'ouverture à toutes les forces vives de la Nation ainsi qu'aux autres groupes parlementaires. Ce, dit-il, dans la défense des valeurs de la République en vue d'asseoir la paix et la stabilité nécessaires au bon fonctionnement des institutions.

Les députés de la majorité, poursuit Me Youm, s'engagent à participer assidûment aux travaux de l'Assemblée nationale, dans le respect de la discipline parlementaire. Mieux, ils comptent inscrire leurs actes dans l'éthique afin d'améliorer la qualité du débat et des pratiques parlementaires tout en respectant les droits de l'opposition parlementaire. D'après Oumar Youm, leur coalition reste majoritaire à l'Hémicycle.