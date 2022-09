Ile Maurice: Vidéo buzz - Quand Bérenger dénonçait "l'incompétence" de Bodha

Depuis quelques jours, une vidéo fait le buzz dans les milieux politiques. On y voit un Paul Bérenger coléreux, tantôt flanqué de Jenny Adebiro dans la cour d'une école à Rose-Hill, tantôt en conférence de presse, entouré de Rajesh Bhagwan et d'Ajay Gunness, en train de descendre Nando Bodha en flèche. C'était en mai 2017, dans le sillage de l'accident mortel d'un couple de Britanniques - Georges Vaughan, 57 ans, et son épouse, Elisabeth - à Valton, sur l'autoroute Terre-Rouge-Verdun. Le taxi avait fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course contre la rambarde. Les deux touristes, assis sur la banquette arrière, sont morts des suites de leurs blessures.

"So lotorout Terre-Rouge-Verdun-la enn malédiksion ek Bodha pa pé fouti sorti ladan. Bodha enn katastrof an term dinkonpétans. Mo pé rédir Bodha totalman inkonpétan (... ) le plus grand bluffer, c'est Bodha."

Acte II de la vidéo. Quelques années plus tard, sur le plateau de Top FM, face à Habib Mosaheb, Paul Bérenger change de ton et de discours. Il pèse tous ses mots : "Nando Bodha parfaitement qualifié pour être un bon Premier ministre. Mo respekté li. Bodha complètent qualifié... "

Cette juxtaposition d'images et de séquences embarrasse l'entente de l'Espoir, déjà diminuée par le départ de Roshi Bhadain. Dans le camp des Bleus, personne ne veut commenter officiellement, en l'absence au pays du leader, Xavier-Luc Duval.

Au sein des Mauves, l'on regrette le ton et les mots utilisés contre Nando Bodha, car cela nuit forcément à l'image que veut désormais lui conférer Paul Bérenger, comme roue de secours, en cas d'un futur éventuel échec des négociations avec les travaillistes. Dans l'entourage de Nando Bodha, personne n'a osé un commentaire...