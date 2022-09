Congo-Kinshasa: Fin d'Ebola à Beni - L'UNICEF salue l'action coordonnée qui a permis de contenir efficacement l'épidémie

L'UNICEF salue la réponse coordonnée qui a permis d'endiguer rapidement la propagation de la maladie à virus Ebola, à la suite de l'annonce de la fin de cette épidémie dans la zone de santé de Beni, dans la province du Nord-Kivu.

C'est ce qu'indique le communiqué publié ce mardi 27 septembre par l'UNICEF, après la déclaration officielle de la fin de la maladie à virus Ebola par le ministre de la Santé, hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani.

" Les équipes de l'UNICEF étaient sur le terrain dès l'annonce de l'épidémie et ont travaillé aux côtés du Gouvernement et des partenaires pour contenir l'épidémie. L'UNICEF reste engagé à soutenir le Gouvernement de la RDC pour renforcer la résilience du système de santé et s'assurer que les familles et les enfants soient protégés contre les ravages d'Ebola ", a déclaré Grant Leaity, Représentant de l'UNICEF en RDC.

Sous la coordination du ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, indique le communiqué, l'UNICEF a mobilisé ses équipes pour aider à contenir la propagation de la maladie à travers des actions portant sur la prévention et le contrôle de l'infection, l'accès des communautés à l'eau, hygiène et assainissement, les activités de communication et de mobilisation communautaire, ainsi que l'assistance psychosociale aux familles affectées par l'épidémie.

L'UNICEF et ses partenaires ont notamment :

Sensibilisé plus de 299.000 personnes vivant dans les zones à risque sur les mesures préventives et engagé 4.011 leaders religieux et politiques dans la lutte contre la maladie ;

Fourni un soutien psychosocial à 12 familles, 32 cas suspects et 12 prestataires de première ligne ;

Distribué du matériel de contrôle de l'infection aux cas suspects dans les centres d'isolements ainsi qu'à 70 établissements de soins et assuré la décontamination des lieux où est passé le cas confirmé ;

Déployé plus de 230 tonnes de matériels et équipements médicaux ainsi que du matériel d'hygiène, d'eau et d'assainissement.