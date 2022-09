Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Septembre 2022

Guinée : Procès du massacre du 28 Septembre 2009N- La Cpi présente à l'ouverture

Le Procureur de la Cour Pénale Internationale est à Conakry pour participer à l'ouverture officielle du procès du massacre du 28 septembre 2009. Des atrocités qualifiées de crime contre l'humanité. C'est aux environs de 19 heures 30 minutes que l'avion transportant Karim Khan a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré.(Source: africaguinee.com)

Côte d'Ivoire : Affaire soldats ivoiriens emprisonnés à Bamako - Paris se dit indigné

Paris se dit indignée par la « prise d'otage » de 46 soldats ivoiriens au Mali. Le ministre français de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, en visite de travail en Côte d'Ivoire a été reçu par le Président de la République Alassane Ouattara, le mardi 27 septembre 2022.Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans la sous-région et abordé le cas des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali.( Fratmat.info)

Côte d'Ivoire : Lutte contre l'incivisme routier - De nouvelles contraventions

Le directeur de la Coordination et de la gestion intégrée des opérations de transports terrestres à la Direction générale des Transports terrestres et de la circulation, Étienne Kouakou, était l'invité, le mardi 27septembre 2022 à Abidjan, de la conférence de presse ´´Tout savoir sur´´ du Cicg. Il intervenait sur le thème ´´Les nouvelles contraventions au code de la route´´. Étienne Kouakou a indiqué que ces nouvelles contraventions au code de la route portent, entre autres, sur le refus de serrer à droite pour se laisser dépasser, le croisement à gauche, le non-respect des règles de priorité, la circulation sur le trottoir ou l´accotement en marche normale, le dépassement à droite lorsqu´il est interdit. (Source : L'Inter)

Burkina Faso : Attaques à Gaskindé - 11 Soldats tués

Un convoi de ravitaillement à destination de la ville de Djibo a été la cible d'une attaque lâche et barbare. Le bilan provisoire est de 11 corps de militaires retrouvés, 28 blessés dont 20 militaires, 01 Vdp et 07 civils. Une cinquantaine de civils sont aussi portés disparus et les recherches se poursuivent. Escorté par le 14ème régiment interarmes, le convoi a été attaqué par des terroristes près de la localité de Gaskindé (province du Soum, région du Sahel) le 26 septembre 2022. L'attaque a également causé d'importants dégâts matériels. (Source : Burkina 24)

Mali: Soldats ivoiriens emprisonnés à Bamako - Le SG de l'Onu appelle à leur libération…

Dans une note publiée, le 26 septembre 2022, sur le site officiel des Nations-Unies, le Secrétaire général Antonio Guterres « appelle à la libération », des soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier au Mali. Ci-dessous, l'intégralité du texte. Le Secrétariat des Nations Unies exprime sa vive préoccupation face au maintien en détention depuis le 10 juillet de militaires ivoiriens à Bamako. Les Nations Unies réitèrent leur profonde gratitude pour la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de paix des Nations Unies et à la Minusma, en particulier. Le Secrétariat des Nations unies appelle à la libération urgente des militaires ivoiriens détenus dans l'esprit des relations fraternelles entre les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali.( Source : abamako.com)

Mali : Gestion de la Transition - Le PM par intérim de retour à Bamako

Le Premier ministre malien Colonel Abdoulaye Maïga a été accueilli en héros, à Bamako ce mardi. L'officiel revenait de l'Assemblée générale des Nations unies à New York où il avait tenu un discours encore fortement commenté. (Source : senegaalnet.com)

Niger : Coopération- Le Directeur Afrique du FMI chez Bazoum

Le Chef de l'Etat, Mohamed Bazoum a reçu le lundi 26 septembre 2022, le Directeur du département Afrique du Fonds Monétaire International (Fmi), M. Abebe Aemro Selassie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, M. Ahmat Jidoud. A sa sortie d'audience, M. Selassie a indiqué, être fier d'être à Niamey pour la deuxième fois et avoir eu des bons et fructueux échanges avec le Chef de l'Etat. (Source : aniamey.com)

Centrafrique : Crimes contre l'humanité - Un ancien chef de guerre devant la Cpi

Au deuxième jour du procès de Mahamat Saïd Abdel Kani devant la Cour pénale internationale à La Haye, la parole était à la défense. L'ex-commandant de la Seleka est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre avril et août 2013, alors qu'il était de facto à la tête de l'Office central de répression du banditisme (Ocrb).Il plaide « non coupable » des sept chefs d'accusation portés contre lui. À l'époque des crimes reprochés, la Centrafrique vivait dans « le chaos et la criminalité », pas dans la guerre, ont affirmé les avocats de la défense. (Source : abangui.com)

Gabon : Développement régional - Ali Bongo sur le terrain

Le président de la République Ali Bongo Ondimba qui est arrivé mardi 27 septembre à Port Gentil, a aussitôt entamé la visite des travaux réalisés par l'Etat dans le cadre du Plan d'accélération de la transformation (Pat), rapporte un communiqué parvenu à l'Agp. Après son arrivée dans la capitale marigovéenne, le chef de l'Etat s'est rendu premièrement à la Base navale en sa qualité de chef suprême des Forces de Défense et de Sécurité, où il a échangé avec les responsables de la Marine nationale. ( alibreville.com)