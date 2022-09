Cote d'Ivoire: Bien-être des populations - Antonio Guterres appelle les gouvernements à créer des emplois décents et à fournir une protection sociale

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exhorté le 26 septembre 2022, à New York, les gouvernements du monde entier à investir rapidement dans la création d'emplois décents et à fournir une protection sociale aux populations non bénéficiaires.

Antonio Guterres s'exprimait lors d'une session de haut niveau consacrée à l'initiative Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions (Accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale pour des transitions justes), organisée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

Le chef de l'Onu, selon la publication de la Bad, a exhorté les dirigeants à se focaliser sur des solutions concrètes pour mettre en œuvre l'initiative. Avant de préciser : " La voie de l'inaction mène à l'effondrement économique et à la catastrophe climatique, au creusement des inégalités et à l'escalade des troubles sociaux. Des milliards de personnes pourraient ainsi se retrouver piégées dans des cercles vicieux de pauvreté et de dénuement. "

L'Onu attend de chaque gouvernement qu'il s'engage dans l'initiative et ses objectifs en développant, entre autres, des politiques nationales et des stratégies intégrées pour des transitions justes.