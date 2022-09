Sénégal: BRVM - Persistance du repli des indices de la Bourse CE 27 septembre 2022

La baisse des deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis deux séances de cotation, a persisté à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 27 septembre 2022.

L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) a ainsi baissé de 0,68% à 204,62 points contre 206,84 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a aussi régressé de 0,73% à 162,10 points contre 163,29 points la veille.

Cette baisse des indices a eu des effets négatifs sur la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a enregistré une baisse de 41,965 milliards à 6159,564 milliards de FCFA contre 6201,529 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est également en baisse de 8,048 milliards à 8262,872 milliards de FCFA contre 8270,920 milliards de FCFA la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 2,456 milliards de FCFA contre 21,454 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 910 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,33% à 890 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 890 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 2,22% à 2 300 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,04% à 2 500 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (moins 5,96% à 1 735 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,88% à 112 000 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 1 050 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 4,54% à 4 630 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 3,59% à 4 700 FCFA).