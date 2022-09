Afrique: Sinopharm group - une institution centenaire au service de la recherche médicale

Avec l'apparition de la Covid-19, Sinopharm Group s'est rendu célèbre avec la fabrication de l'un des vaccins les plus inoculés au monde. Créée en 1919, cette entreprise centenaire compte jouer les grands rôles dans le monde de la recherche médicale et de la Big Pharma.

CHINE --Quand vous visitez la base de production de l'entreprise Sinopharm, le premier endroit que les Chinois vous montrent, c'est le musée de l'institution. En forme circulaire, ce musée est situé au premier étage de l'Institut des produits biologiques de Beijing, la plus grande nouvelle base de production de vaccins en Chine qui se trouve dans le district périphérique de Daxing. Ce musée vous montre les différentes étapes de l'histoire de cette institution centenaire au service de la recherche médicale. Si le virus de la Covid-19 est apparu en Chine, l'un des vaccins contre cette maladie, les plus inoculés au monde, est aussi produit dans l'empire du Milieu.

Fabriqué par Sinopharm, le vaccin China Bio-Covid-19 de Sinopharm a été approuvé dans 119 pays, régions et organisations internationales, couvrant 196 pays. Une fierté pour cette multinationale chinoise qui a pris une place de choix dans le secteur de la Big Pharma. Les dirigeants de cette structure se targuent d'être récemment classés dans la liste de Fortune Global 500 pour 2022, publiée chaque année par le réputé magazine économique Fortune. Le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm occupe la 80e place, faisant son entrée dans le top 100 des entreprises mondiales et devenant le champion mondial des entreprises pharmaceutiques, selon le classement des entreprises par secteur d'activité, établi par cette institution médiatique internationale. Cette consécration est ainsi le résultat d'une longue marche comme en attestent les images qui défilent dans le musée à la fois numérique et historique de l'Institut des produits biologiques de Beijing.

L'histoire a commencé en 1919 avec la création de Sinopharm cette année-là. Les reliques de ce passé sont soigneusement gardées dans ce musée avec les anciens appareils comme de vieux microscopes ou encore de longues seringues et tubes d'essais. On trouve, dans ce musée, quelques témoignages des interactions entre Sinopharm et le milieu international de la recherche médicale. Un diplôme d'honneur de participation à " l'Exposition internationale de Louis Pasteur ", organisée à Strasbourg, en 1923, est bien accroché aux murs de ce musée, comme pour rappeler ce passé glorieux et valeureux.

Diplomatie du vaccin

Avec l'apparition de la Covid-19, la Chine a ainsi utilisé son vaccin comme outil diplomatique efficace avec une série de dons à l'international. D'après Zhu Jingjin, président de la Division produits biologiques, " Groupe Sinopharm ", est une entreprise biopharmaceutique complète avec les produits les plus complets, la plus grande échelle et la plus forte force globale en Asie, intégrant la recherche scientifique, la production, les ventes et la formation postdoctorale. Ainsi, selon lui, 290 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 ont été fournies à 59 pays et organisations internationales en Afrique et en Amérique latine, et 49 pays et organisations internationales en Afrique et en Amérique latine ont été aidés, remplissant ainsi l'engagement solennel du vaccin chinois contre la Covid-19, en tant que produit public mondial. " Afin de combler le fossé immunitaire, nous avons également fait tout notre possible pour promouvoir la production localisée au Maroc, aux Émirats arabes unis, en Serbie, au Myanmar et dans d'autres pays, en enseignant aux gens à pêcher et en bénéficiant aux populations locales avec des produits et des services ", ajoute-t-il.

Aujourd'hui, les dirigeants de Sinopharm veulent se baser sur leur passé pour bien préparer leur futur dans le monde de la Big Pharma. Avec ses 16 instituts de recherche et de développement sur le plan national, 68 instituts de recherche provinciaux et ministériels, 85 entreprises nationales de hautes et nouvelles technologies et 2 centres nationaux de recherche en ingénierie, Sinopharm a entrepris 36 grands projets technoscientifiques spéciaux nationaux et 93 projets de recherche nationale. Il compte ainsi apporter un soutien solide aux recherches fondamentales de pointe et au développement de haute technologie dans le domaine de la médecine.

3,5 milliards de doses de vaccin Covid-19 produites

Un des vaccins les plus utilisés au monde contre la Covid-19, celui de Sinopharm a été " la première à être certifiée " par l'Organisation mondiale de la santé (Oms) pour une utilisation d'urgence le 7 mai 2021. Aujourd'hui, c'est plus de 3,5 milliards de doses qui ont été produites et fournies en Chine et à l'étranger. " Tout cela montre bien la mise en œuvre de l'engagement solennel de la Chine de faire des vaccins chinois anti-Covid-19 un bien public mondial et a été largement salué par la communauté internationale " salue Zhu Jingjin, président de la Division de produits biologiques du Groupe Sinopharm. Avec la coopération internationale, Sinopharm Group a établi des fabrications de vaccins avec d'autres pays comme les Émirats arabes unis et le Maroc. " Nous n'oublierons jamais que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le roi du Maroc, a assisté, en personne, à la coopération entre le Sinopharm et le Maroc et nous a envoyé une lettre personnelle, en saluant cette coopération comme un cas exemplaire de la coopération sino-africaine. Nous n'oublierons jamais le lancement de la ligne de production de vaccins aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi, en présence des Ministres des Affaires étrangères de la Chine et de l'Eau, ainsi que le soutien que M. Mohammed Ben Zayaed, le Président des Émirats arabes unis, apporte, depuis longtemps, à Sinopharm ", dit-il, fièrement.