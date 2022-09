Soudan: Ministre de Culture et de l'Information visite les barrages de Haut Atbara et de Setit

Gadarif — Le Ministre Fédéral de la Culture et de l'Information, Graham Abdel Gader, a souligné la nécessité de bénéficier des composantes d'infrastructure des barrages de Haut Atbara et Setit, et de convertir la région en villes touristiques pour exploiter sa belle nature, et son riche patrimoine pour être une ressource touristique et économique pour le pays.

Lors de la visite des délégations participant à la Journée Mondiale du Tourisme au complexe des barrages de Haut Atbara et de Setit, Graham a salué la complétion du grand complexe, en faisant allusion aux énormes bénéfices attendus du barrage.

L'ingénieur résident des barrages de Haut Atbara et de Setit a souligné les objectifs du barrage, la capacité de stockage d'eau, l'électricité produite et l'augmentation des zones irriguées.

Pour sa part, le Directeur Exécutif de la localité Al-Fashga, Ezzedine Al-Imam, a fait allusion aux grands avantages comparatifs dont jouit la localité Al-Fashga dans le domaine de la politique, en particulier après l'établissement du complexe des barrages d'Upper Atbara et de Setit, faisant allusion au plan mis en place pour profiter des bâtiments et les transformer en villes touristiques dans la région, passant en revue les capacités de la localité dans le domaine du héritage exploré et souterrain.