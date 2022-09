Afrique: Football - Gérard Gohou explique son choix d'opter pour la nationalité sportive rwandaise

L'Ivoirien Gérard Gohou évolue désormais sous les couleurs de l'équipe nationale du Rwanda. Et dans un entretien accordé au média ivoirien Sport-Ivoire, il donne la raison de son choix. " J'aurai bientôt 34 ans et je me sens encore jeune. Et ce n'est pas que le Rwanda qui m'a sollicité. Par le passé, à l'époque à laquelle j'avais présenté mon Soulier d'Or à la Fédération Ivoirienne de Football et même aux chaines ivoiriennes de télévision, pour que l'on puisse suivre les footballeurs évoluant au sein de championnats peu médiatisés, j'avais été contacté par le Bénin.

Mais j'ai refusé de changer de nationalité sportive, parce que j'avais encore espoir de porter un jour le maillot des Eléphants. Mais Dieu seul sait pourquoi c'est maintenant qu'il me donne la possibilité de jouer pour une équipe nationale.

Concernant le Rwanda, j'ai été contacté par Carlos Ferrer (Ndlr : Actuel sélectionneur du Rwanda) qui m'avait entraîné dans le temps avec Kairat Almaty au Kazakhstan.

Je n'ai pas mis du temps à réfléchir. J'ai rejoint directement la sélection du Rwanda qui me fait confiance et j'espère qu'on sera qualifié pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. ", avance l'attaquant Gérad Gohou.

Né le 29 décembre 1988 à Gagnoa en Côte d'Ivoire, Gérard Gohou avait été sélectionné en 2013 par l'ex sélectionneur des Eléphants Sabri Lamouchi et depuis lors, n'avait plus été rappelé. Passé par le club ivoirien de la JCA, il évolue actuellement au Kazakhstan au FK Aktobe. Il avaiat été convoqué récemment avec le Rwanda pour les matches amicaux de la fenêtre FIFA de septembre 2022.