Nigeria: Football - John Obi Mikel met fin à sa carrière

Le milieu de terrain nigérian John Obi Mikel a annoncé ce mardi sur Instagram qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur. "Il y a un dicton selon lequel toutes bonnes choses doivent avoir une fin, et pour ma carrière de footballeur professionnel, ce jour est aujourd'hui. Ce n'est pas un adieu, c'est le début d'un autre voyage, un autre chapitre de ma vie", a déclaré sur son compte Instagram le Nigérian ce mardi 27 septembre 2022.

Sans club depuis novembre 2021, l'ex milieu de terrain de terrain des Super Eagles a connu une carrière riche en trophées notamment le sacre européen avec Chelsea lors de la saison 2011-2012.

Né le 22 avril 1987 à Jos, il débute sa carrière au Nigéria au Plateau United (2002-2004). Après de brillantes performances, il s'envole pour la Norvège dans le club de Lyn Oslo où il passera deux ans, avant de faire le grand bond à Chelsea. Il passera 11 ans dans le club londonien et remportera plusieurs trophées tels que la Premier League (2010 et 2015), la Coupe d'Angleterre (2007, 2009, 2010, 2012) et bien d'autres. Avec le Nigéria, il remporte la CAN des U20 en 2015, la CAN Sénior en 2013 et termine finaliste du Mondial U20 en 2005.

A noter qu'il a joué en Chine à Tianjin TEDA (2017-2019), en Turquie à Trabzonspor (2019-2020), en Angleterre à Middlesbrough FC (2019) et Stoke City (2020-2021). Son dernier club reste Koweït SC qu'il a quitté en novembre 2021.