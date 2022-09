Ile Maurice: Patrick Assirvaden - "Un bureau politique pour écouter tout un chacun"

Cela fait deux semaines que le nouveau Bureau politique (BP) du Parti travailliste (PTr) a été constitué et les commentaires vont bon train au sujet des postes attribués à certains. Si on sait qu'au sein du parti, on tolère que chaque membre puisse s'exprimer librement, par contre, il y a eu tant de thèses émises tantôt dans les journaux tantôt sur les ondes de radios privées que cela commence à agacer, apprend-on. Interrogé à propos des opinions exprimées, le président du PTr, Patrick Assirvaden, affirme que ce qui se passe est tout à fait normal. Mais pour le bien du parti, c'est mieux qu'il y ait des discussions au sein du BP. "Il y a 43 membres qui constituent le BP et c'est plus logique que celui qui le souhaite s'exprime dans cette instance. De toute façon, c'est le BP qui est l'instance suprême et qui prend des décisions."

À quand la tenue d'un BP ? Le président du parti rouge affirme que des prières sont dites un peu partout dans le cadre de Durga Puja à travers l'île. Le BP doit donc se réunir à la fin de la semaine prochaine ou au courant de la deuxième semaine d'octobre.

Arvin Boolell, qui, selon certains, n'est pas content de la responsabilité qui lui a été octroyée, soutient que, pour lui, c'est l'intérêt du pays, du parti et des Mauriciens qui prime. Il rappelle qu'il est au PTr depuis plus de 35 ans et son objectif est de consolider le parti. "Notre but est de faire partir le gouvernement actuel qui fait trop de tort au pays. Le PTr peut toujours compter sur moi, surtout pour épauler Navin Ramgoolam."

Toutefois, il met en garde certains Rouges qui sont guidés par leur propre intérêt et non celui du parti. Il fait ressortir que souvent, ceux qui ne reçoivent pas de tickets quittent le parti. Il estime qu'au sein du PTr, il faut avoir des hommes et des femmes fidèles, convaincus des principes du parti.

Arvin Boolell est toujours en faveur d'un rapprochement de tous les partis de l'opposition. Au sujet de la déclaration de Paul Bérenger que Nando Bodha peut être un très bon Premier ministre, le chef de file du PTr au Parlement dira que c'est là seulement une appréciation du leader du MMM.