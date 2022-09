Ile Maurice: Électroménager - TheBrandHouse et Samsung fêtent leurs 40 ans de partenariat

40 ans, cela se fête. Cette année marque ainsi les 40 ans de partenariat entre TheBrandHouse, le distributeur de la marque Samsung à Maurice, et le géant sud-coréen. Dans ce contexte, Maurice a accueilli comme invité d'honneur, Sungwon Jung, Samsung Central Africa President (SCA). "Je félicite Samsung Mauritius et TheBrandHouse pour ce 40e anniversaire. 40 ans signifient qu'il y a une communication continue, et un grand lien entre les deux entreprises. J'espère que cette collaboration durera plus d'un siècle et dépassera toutes les barrières. Notre équipe locale et TheBrandHouse entretiennent des relations solides et durables, qui permettront de développer des projets sur le long terme", confie Sungwon Jung.

Tout commence en 1982 quand TheBrandHouse, alors JM Goupille, introduit la marque Samsung sur le marché local. À l'époque, les téléviseurs disponibles étaient en noir et blanc avec un écran de 14 pouces. Les Mauriciens étaient conquis. Pour la petite histoire, en 1982, Samsung produisait dix millions de téléviseurs noir et blanc et quatre millions de téléviseurs couleur.

La firme sud-coréenne produisait des téléviseurs améliorés, avec des écrans plus grands, des transistors et des micro-puces dans les circuits électriques à la place des tubes à vide. Un an après le succès du lancement de la marque Samsung à Maurice, qui se classe déjà en tête des ventes, TheBrandHouse développe l'expertise de l'assemblage des téléviseurs couleur à travers sa filiale, Audio Visual Manufacturing Company Ltd (AVM), située dans la zone industrielle de Riche-Terre. La capacité de production à cette époque était de 15 téléviseurs assemblés par jour.

Elias Elahee, Senior Technician du Service Centre accrédité de TheBrandHouse, se souvient de cette époque et est fier de ce que son métier lui a apporté. "J'ai rejoint AVM en septembre 1983, qui comptait une douzaine d'employés, pour l'assemblage des premiers téléviseurs.

Nous assemblions jusqu'à quinze téléviseurs à écran noir et blanc, et couleur, par jour. De 1983 à 2005, l'équipe a assemblé une moyenne de 10 000 téléviseurs par an. Grâce à Samsung et TheBrandHouse, je n'ai pas arrêté d'approfondir mes connaissances sur les nouvelles technologies. J'encourage les jeunes à opter pour un métier dans la technologie car c'est un domaine qui évolue sans arrêt. Pour ma part, je continue à apprendre chaque jour car ma réussite passe par la réussite de l'entreprise."

40 ans plus tard, Samsung se veut être le leader incontesté du marché des smartphones, des téléviseurs et de l'électroménager. Grâce à des investissements gigantesques dans l'innovation, Samsung s'impose désormais avec des téléviseurs 8k et la dernière génération des téléphones pliables (Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4) lancée ce mois-ci.

Toutes ces innovations et l'ensemble des produits Samsung sont disponibles aux Samsung Brand Stores de Bagatelle et de Riche- Terre opérés par TheBrandHouse. Après Bagatelle et Riche-Terre, un Premium Samsung BrandStore verra le jour très prochainement, Tribeca Central, le futur centre commercial situé à Ébène. À ce jour, outre les deux Samsung Brand Stores à Bagatelle Mall et Riche-Terre Mall, TheBrandHouse gère à l'échelle nationale un ensemble de 24 magasins Galaxy, le site e-commerce galaxy.mu.

"Nous sommes fiers d'être les représentants de la marque Samsung à Maurice et du parcours accompli depuis 1982. Notre succès est fondé sur une relation de confiance mutuelle, la passion du métier, le service client et la foi en l'avenir", conclut Clovis Wong, CEO de TheBrandHouse.