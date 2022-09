Burkina Faso: La Laïcité au pays - Regard de Badenya Sulli

Produire et diffuser des réflexions visant la promotion de la dignité humaine et de la morale dans la société burkinabè : telles ont toujours été les ambitions de l'association Badenya-Sulli.

Apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif, elle a, le samedi 24 septembre 2022 à Ouagadougou, tenu une conférence publique sur la laïcité au Burkina. Pour le docteur en sociologie Abdoulaye Sawadogo, qui a décortiqué ledit thème, la laïcité est une réalité, même si elle se heurte à certains facteurs, d'où sa conclusion : "C'est bon mais ce n'est pas arrivé".

"La laïcité au Burkina : Mythe ou réalité ? Construire l'entente nationale". Qui mieux que l'association Badenya-Sulli (1), solidarité en français, et l'enseignant-chercheur en sociologie Abdoulaye Sawadogo pour embrasser et étreindre dans toute sa totalité, cette problématique sociétale d'une brûlante actualité ?

C'est ce dernier qui a planché sur ce sujet complexe, sous la modération du Dr Aristide Kayaba Béré, administrateur civil.

Devant une assistance avertie de la question, le panéliste, avant d'entrer dans le vif du sujet, a défini la laïcité. Selon lui, elle rime avec croyances et fait partie des organisations de toute société. " Il n'y a pas de société sans croyances ", souligne le Dr Abdoulaye Sawadogo.

S'agissant de la notion de laïcité, il faut simplement retenir qu'elle peut être perçue comme l'impartialité, la neutralité de l'Etat vis-à-vis des faits religieux. Elle implique la séparation entre l'Etat et la religion.

Telle que définie, la laïcité est-elle une réalité ou un mythe sous nos cieux ? Pour le conférencier, il n'y a pas de doute : " La laïcité, selon un éminent sociologue, a toute sa pertinence en Afrique et en Asie. A titre illustratif, le Burkina est un exemple de pays où cohabitent, dans les faits, plusieurs croyances et plusieurs religions ", a rappelé à souhait le Dr Abdoulaye Sawadogo.

Par ailleurs, sur le plan normatif, la laïcité est une réalité garantie par notre Constitution en ses articles 1 et 31, qui disposent respectivement que "Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits " ; "le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc... ".

Le conférencier a ajouté que même aux temps précoloniaux, la laïcité, ou si l'on préfère l'esprit de tolérance, était une réalité acceptée par nos devanciers. Il en veut pour preuve le fait quz le défunt islamologue Assimi Koanda expliquait combien l'islam a eu besoin de l'hospitalité des tenants de la religion traditionnelle pour s'implanter.

Mais s'il est un fait que la laïcité est une réalité au Burkina Faso, il subsiste un hic, a fait remarquer le sociologue. Qu'est-ce à dire ? Réponse du Dr Sawadogo. " L'Etat se déclare laïc sans pour autant donner un contenu à sa laïcité. Cela laisse libre cours à des interprétations ". Toujours dans cet ordre d'idées, le panéliste a expliqué que l'occupation de l'espace physique ou virtuel à des fins religieuses peut poser problème. "Est-ce anticonstitutionnel de pratiquer sa religion traditionnelle dans son bureau ?

Sur le plan de la représentation dans les instances consultatives ou autres de l'Etat, le christianisme est-il une religion unique ou plurielle ? Comment cerner avec exactitude les contours de la religion traditionnelle ? " Autant de questions et bien d'autres qui montrent que si la laïcité est une réalité dans notre pays, c'est bon mais comme on dit, ce n'est pas arrivé.

Se fondant néanmoins sur la pédagogie interculturelle, Abdoulaye Sawadogo est convaincu toutefois que la laïcité peut être le ciment de notre vivre-ensemble.

" La diversité est capitale pour un ancrage du bon vivre- ensemble. Les croyances doivent avoir une fonction sociale et permettre d'asseoir le socle de notre bon vivre-ensemble ", fait-il remarquer.

A l'issue de l'exposé magistral, de nombreuses questions et contributions, qui ont nécessité deux listes d'intervenants, ont permis d'enrichir ce thème dont il faut non pas des conférences, mais un séminaire en bonne et due forme pour épuiser la richesse.