Afrique: Thiago Silva (Brésil) - " Une confirmation que nous sommes sur le bon chemin "

interview

Après l'écrasante victoire 5-1 en match amical face à la Tunisie au Parc des Princes, l'ex-Parisien et capitaine du Brésil, Thiago Silva, a réagi sur la rencontre, le racisme dont a été victime Richarlison ou encore du mondial au Qatar.

Vous avez très bien commencé en première mi-temps, avant d'avoir plus de difficutlés en seconde ?

Oui la première période c'était plus nous-mêmes, on a bien joué. La deuxième période a été plus difficile [de mettre en place notre jeu], peut-être qu'avec un joueur en plus [qu'eux (la Tunisie a joué à 10 contre 11 dès la 42e minute, ndlr)] on a pensé que ça allait être plus facile, mais le football ce n'est pas comme ça [le nombre de joueurs sur un terrain], il faut respecter notre adversaire et essayer de marquer le plus possible de buts. Pour autant on a été solides derrière, on a pris quelques contres, mais on n'a pas donné trop de possibilités à la Tunisie. Le score avait déjà été fait avant la pause, il faut maintenant savoir que le prochain match [en Coupe du Monde contre la Serbie], ça ne sera pas celui-là.

Thiago c'était une ambiance un peu compliquée ce soir, est-ce que tu as vu notamment l'épisode de la banane qui a été lancée sur le terrain ?

Oui j'ai vu sur des vidéos dans le vestiaire... C'est dommage, parce que c'est difficile de voir de telles images, on a essayé de mettre [ça de côté], je ne sais pas si c'est passé les vidéos qu'on a préparé par rapport au racisme, mais ça continue à arriver.

Malheureusement on ne pourra rien changer de la mentalité des gens, j'espère que les gens seront un peu plus conscient que ce sont des actes inadmissibles, c'était le passé, maintenant il faut changer [de mentalité]. Malheureusement il y a des gens, qui continuent avec ce genre de mentalité...

Vous allez arriver plein de confiance au mondial, après ces deux victoires face au Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1) ?

Oui on a emmagasiné de la confiance, on a bien joué lors des deux matches, surtout sur les premières périodes, on a bien géré les matches. C'était difficile la deuxième période contre le Ghana et aujourd'hui aussi, mais je pense que le travail a été bien fait. On a marqué beaucoup de buts, les supporters sont contents de la performance qu'on a démontré sur le terrain. Aujourd'hui c'était encore une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Il faut continuer ainsi.