Sénégal: Ousmane sonko sur le nouveau gouvernement du pays - " Ce n'est pas un escadron de bras cassés qui va combattre... "

Par ailleurs, les leaders de Yewwi Askan Wi sont également revenus sur le nouveau Gouvernement du Sénégal, en appelant les Sénégalais à n'attendre rien de cette nouvelle équipe dite de "combats" placée sous l'autorité du nouveau Premier ministre, Amadou Ba.

Rappelant que l'actuel Pm Amadou Ba a été "ministre de l'Économie et des Finances pendant 7 ans, Ousmane Sonko a indiqué que cela n'a pas empêché à l'économie du Sénégal d'être à terre. " Rien n'a marché, mis à part la prévarication autour des ressources foncières et financières, les exonérations indues, etc.", a martelé le maire de Ziguinchor qui en a profité pour lancer quelques pics à certains patrons de presse, l'actuel Haut commandant de la Gendarmerie et son collègue, Directeur Général de la Police nationale et au Premier ministre Amadou Ba et à son équipe qui forment selon lui, "un escadron de bras cassés".

"Ce n'est pas un escadron de bras cassés qui va combattre l'opposition. Le vrai gouvernement de combat de Macky Sall c'est le général Moussa Fall, le commissaire Yague, une partie de la justice et une bonne partie de la presse (... ) je félicite Barthélémy Dias pour ses propos sur une certaine presse aux ordres", a-t-il d'ailleurs lancé.