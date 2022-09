Congo-Kinshasa: L'ex-conseiller de Félix Tshisekedi, épinglé dans une affaire de corruption, libéré

Vidiye Tshimanga, ancien conseiller stratégique du président Félix Tshisekedi a été remis en liberté, mardi soir 27 septembre. Ce proche du président avait été placé en détention à la prison de Makala mercredi dernier après la diffusion d'une vidéo compromettante où on le voit proposer un accès aux mines en échange d'une commission.

La vidéo avait été tournée en caméra cachée et révélée par une enquête du journal suisse Le Temps et un consortium de journalistes, OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) spécialisé dans la lutte contre la corruption. On y voyait Vidiye Tshimanga, ancien conseiller stratégique du président Félix Tshisekedi, proposer un accès aux mines en échange d'une commission.

Maître Théodore Ngoy, l'avocat de Vidiye Tshimanga, estime que cette libération conditionnelle est la preuve qu'il n'existe pas d'indice de culpabilité dans le chef de son client. " La vidéo, qui a été diffusée par Le temps, parle de soi-disant des investisseurs qui auraient tenté de le piéger, souligne-t-il. Déjà l'élément de corruption, on ne sait pas l'établir parce qu'il n'y a pas d'investisseur, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu d'offres, il n'y a pas eu de réception d'offres, etc. Il n'y a pas eu de trafic d'influence parce que Vidiye Tshimanga n'a fait aucune médiation. Ensuite, on dit qu'il a enfoncé le chef de l'État, qu'il a tenu des propos en secret qui ont été amenés en public, ce sont des faits qui auraient été commis à l'étranger. Et dans ce cas, le ministère public ne peut poursuivre que s'il a une plainte de la victime éventuelle ou une dénonciation du pays où l'infraction a été commise. Il n'y en a pas. Par ailleurs, les infractions n'existent pas et il n'y a aucun commencement d'exécution dans aucun des faits infractionnels mis à sa charge ".