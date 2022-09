Afrique de l'Ouest: Cinéma - "The Woman King" ressuscite la légende des Amazones du Bénin

" The Woman King ", super-production hollywoodienne au budget de 100 millions de dollars, met en scène une unité des Amazones du Dahomey. Le film, projeté en avant-première dans un cinéma de Cotonou il y a quelques jours, sort ce mercredi 28 septembre sur les écrans en France.

Le mot " Agodjié " est affiché sur une porte du cinéma. C'est le nom des Amazones en langue fon. Le public est venu regarder les aventures de Viola Davis, alias Nanisca, une Amazone chargée de former une nouvelle génération de recrues pour lutter contre un royaume rival. Dans la salle, des applaudissements se font entendre régulièrement.

Maquillage sur le front, Aurélio est comblé. " Quelqu'un m'avait demandé ce que j'espérais ressentir et j'avais répondu : de la colère et toutes les émotions qui ont poussé les Amazones à devenir ce qu'elles sont. Je peux dire que j'ai été servi, même au-delà de mes espérances. J'ai eu l'impression de replonger dans tout ce qui a fait la fierté, tout ce qui a fait l'histoire des Amazones. Et franchement, j'ai envie de dire : quand Hollywood et l'histoire du Bénin se rencontrent, c'est ce que ça donne. "

" Ma vision de la femme "

Cette armée de femmes a défendu ce royaume d'Afrique de l'Ouest, situé dans l'actuel Bénin, aux 18e et 19e siècles, notamment contre la conquête coloniale française.

Avant sa sortie, le film s'est attiré quelques critiques sur les réseaux sociaux parce qu'il a été tourné hors du Bénin et en l'absence quasi-totale d'acteurs béninois. Mais après la projection, c'est un sentiment de fierté qui s'exprime : " C'était super, s'enthousiasme une spectatrice. On nous a montré une femme leader, charismatique qui sait motiver les autres. Quand on vit au Bénin, on connaît l'histoire, on connaît leur courage. Et surtout, ce qu'elle dépeint vraiment, c'est ce courage, cette hargne de défendre son roi et son pays. Une femme forte. En général, nous sommes fortes. C'est vraiment pour moi ma vision de la femme. "

Alors que le Bénin veut développer le tourisme, les autorités mettent actuellement en avant cette figure historique de l'Amazone.

Un projet de musée des Amazones Un musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey est actuellement en projet à Abomey. Une immense statue d'Amazone de 30 mètres de haut a été inaugurée par le président Patrice Talon fin juillet à Cotonou. Les autorités béninoises veulent en faire l'identité visuelle du pays. Pour quelles raisons ? Réponse de Florent Couao Zotti, écrivain et conseiller technique au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

" C'est justement pour conférer ce statut d'Amazone à la femme d'aujourd'hui qu'on en réfère à ce passé de notre pays. Aujourd'hui, on reconstruit tout un narratif autour de ces personnages-là pour que les gens se rendent compte de l'engagement de ces femmes au temps du Royaume [du Dahomey]. On avait réfléchi sur une identité visuelle du Bénin. On s'est dit que tout ce qui pourrait nous mettre d'accord, ce serait une figure emblématique qui à la fois résume notre passé, mais fait une projection sur le futur de personnages historiques qu'on peut ramener de notre histoire et qu'on peut mettre en avant, c'est bien évidemment le personnage de l'Amazone. Et on s'est dit si Paris a une identité avec la tour Eiffel, si New York a une identité avec Miss Liberty, Dakar a une identité avec le monument de la Renaissance [africaine], le Bénin aura aussi une identité à travers sa statue de l'Amazone. "