Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire recherche 245 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue de financer des investissements prévus à son budget au titre de l'année 2022, l'Etat de Côte d'Ivoire, par le biais de son Trésor Public, est à la recherche d'un montant de 245 milliards de FCFA à travers un emprunt obligataire par appel public à l'épargne sur le marché financier de l'UEMOA en deux tranches dénommés " TPCI 5,65% 2022-2029 " et " TPCI 5,75% 2022-2032 ".

La période de souscription qui est ouverte depuis le 23 septembre 2022, prend fin en principe le 5 octobre 2022. Selon l'émetteur, elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée à sa après avis du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). Les souscriptions des obligations seront uniquement reçues aux guichets des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) membres du consortium.

Pour les besoins de l'opération, le Trésor Public de Côte d'Ivoire a émis 24 500 000 d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 FCFA chacune payable en une seule fois à la date de souscription.

Concernant la date de jouissance et celle de règlement, elles sont fixées au 7 octobre 2022. Les emprunts Trésor Public " TPCI 5,65% 2022- 2029 " et " TPCI 5,75% 2022-2032 " sont assortis de taux d'intérêts annuels respectifs de 5,65% et 5,75%. En clair, les obligations rapporteront un intérêt annuel de 565 FCFA et 575 FCFA, par titre, respectivement pour les emprunts " TPCI 5,65% 2022-2029 " et " TPCI 5,75% 2022-2032 ", le premier coupon étant payable un an après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant, si ce jour n'est pas un jour ouvré.