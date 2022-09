Sénégal: Le monde la musique en deuil a Sédhiou - L'artiste musicien Amadou Diallo alias Billy Boy n'est plus !

Amadou Diallo alias Billy Boy est décédé hier, lundi 26 septembre à l'âge de 34 ans. Artiste musicien et compositeur natif de Goudomp, Amadou Diallo a signé de son vivant plusieurs titres dont "Kermendeng" le plus célèbre.

Beaucoup ne le savaient pas malade et pourtant il était alité pendant quelques mois et finalement, Amadou Diallo alias Billy Boy s'est éteint hier lundi 26 septembre à l'âge de 34 ans. Auteur de plusieurs titres dont " Kermendeng " le plus célèbre, ce natif de Goudomp en plein cœur du Balantacounda a gagné le cœur de nombre de fans en raison du charme et d'un style rare entre la symphonie des instruments et l'authenticité des sujets à caractère social.

C'est hier lundi tôt le matin que la nouvelle est tombée comme un couperet sur les milliers de fans, parents et proches. Amadou Diallo alias "Billy boy" était également connu pour son époustouflant titre de " Kermending ". Il a tiré sa révérence au centre hospitalier régional de Ziguinchor où il était admis. Depuis quelques mois en effet, l'artiste est resté loin des scènes et autres spectacles en raison de sa maladie qui le retenait au lit.

Ses nombreux titres qui ont égaillé le grand public lui ont valu un fort capital de sympathie et un élan soutenu de compassion à l'annonce de sa mort ce lundi. Sur les réseaux sociaux, c'est une avalanche de témoignages sur les qualités artistiques et humaines de l'homme. Son sens élevé de management assure la cohésion de son groupe. Rien que du bien sur lui et ses œuvres. Malang Mané un confrère de Goudomp témoigne de la sagacité de Billy et de son esprit entrepreneurial. El Hadji Afang Bacary Djité khalife général de Tabadian à Diana Malari parle d'un garçon correct et respectueux des ainés.

Billy boy est très connu du grand public sénégalais et même à l'étranger. Il avait accompagné les présidents Adama Barrow de la Gambie et Umballo de la Guinée Bissau lors de leur campagne électorale. Il a aussi visité les Etats Unis où de nombreux fans lui ont témoigné reconnaissance et talent. Billy Boy avait trente-quatre ans (34), marié et père et de plusieurs enfants. Il a été porté en terre hier à son Goudomp natal. Le groupe Sud communication, sous ma plume, présente ses condoléances les plus émues à sa famille et proches.