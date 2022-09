Congo-Brazzaville: Tourisme et loisirs - Destinée Doukaga passe le témoin à Lydie Pongault

Marie France Lydie Hélène Pongault a été installée, le 27 septembre, dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, lors d'une cérémonie de passation de service sobre et riche en hommage. Elle remplace Destinée Hermella Doukaga à la tête de ce ministère de 2021 à 2022.

La cérémonie de passation de service entre les deux ministres s'est tenue sous la supervision des représentants du cabinet du chef de l'Etat, de la primature et du secrétariat du gouvernement. Remettant les documents et textes de base régissant le département touristique, la ministre du Tourisme et des Loisirs sortante, Destinée Hermella Doukaga, a encouragé Marie France Lydie Hélène Pongault, ministre entrante, en lui souhaitant bon courage et bon succès dans cette nouvelle mission. " Nous allons tous œuvrer puisque nous avons une cause commune, un intérêt que cette cause aboutisse. Nous formulons le vœu que la continuité sera très prometteuse et même spectaculaire ", a-t-elle dit.

Dans son allocution, Destinée Hermella Doukaga est revenue sur les réalisations durant son mandat tout en faisant état de quelques projets en cours parmi lesquels le projet de réhabilitation du grand hôtel de Dolisie, le projet de valorisation du site de sossi de Dolisie, la construction de la salle polyvalente au site des cataractes du Djoué, à Brazzaville, la construction du village de la gastronomie congolaise au site des cataractes du Djoué, etc.

" Une année nous a permis de poser les bases nécessaires à la prise de l'élan visé par le président de la République de faire du tourisme l'un des secteurs qui pourraient contribuer à la construction de la richesse nationale. Dans tous les pays du monde pour parler développement, il faut un certain nombre de préalables, à combien plus forte raison pour le ministère du Tourisme, un secteur aussi sensible et exigeant ", a-t-elle indiqué

Consciente de la grande transversalité du secteur du tourisme et des loisirs, qui rend ses missions complexes, la ministre Lydie Pongault a appelé le personnel chargé de l'animation des différentes structures qui le composent à faire preuve de responsabilité, de compétence, de loyauté, de disponibilité et d'engagement.

Par ailleurs, elle a promis de s'atteler à créer un environnement favorable au développement du tourisme afin de mieux vendre la destination Congo et faire du pays un hub touristique prisé à l'échelle internationale. Il s'agira, en filigrane, de porter à hauteur de 10% la contribution du secteur touristique au produit intérieur brut, autant que l'indique le Programme national de développement 2022-2026 ; de mettre en place toutes les infrastructures d'appui aux activités touristiques, de viabiliser les sites existants et de piloter au rythme des ambitions du pays le développement du tourisme ; de mettre en place des programmes de construction et d'aménagement des voies d'accès aux sites touristiques.

En des mots empreints de respect et de considération, Lydie Pongault a souhaité plein succès à Destinée Hermella Doukaga dans ses nouvelles fonctions au Parlement. " Vous pouvez être fière de partir d'ici, assurée et rassurée que tous les acquis glanés durant votre passage à la tête de ce ministère seront capitalisés, consolidés et utilisés à bon escient ", a-t-elle fait savoir.