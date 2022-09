Congo-Kinshasa: Immobilier, architecture et design d'intérieur - Kinshasa accueille son premier salon international

L'événement se tiendra du 2 au 3 octobre. Pour l'organisateur, le " Kollectif Batiko ", il s'agit d'accompagner la forte expansion immobilière et urbanistique de la République démocratique du Congo (RDC).

Pour réussir la tenue sur le sol congolais du tout premier salon international portant exclusivement sur cette thématique désormais stratégique pour le pays, Batiko collaborera avec l'Ordre national des architectes et l'Agence Pygma. Il est prévu des missions économiques, conférences, concours, remise du prix congolais de l'architecture et design, sans oublier la soirée de gala.

C'est une première pour la RDC en général et la ville-province de Kinshasa qui accueille l'événement. En effet, dans toutes les grandes villes du pays, on enregistre ces dernières années une forte expansion des bâtiments, des demandes d'achat et de location d'immeubles. Il devenait impérieux d'accompagner qualitativement cette petite révolution immobilière qui change au jour le jour le visage du pays. Pour la première fois de son histoire, Kinshasa va abriter son salon international de l'immobilier, d'architecture et de design d'intérieur.

L'organisateur, le Kollectif Batiko, va s'entourer des meilleures expertises, notamment l'Ordre national des architectes qui mène, il faut le préciser, une rude bataille pour revaloriser le métier. Les maisons à étage qui s'effondrent de manière spectaculaire à Kinshasa et ailleurs dans le pays ne sont pas une simple légende.

On peut en rire mais les pertes en vies humaines sont très élevées. Ensemble, le défi est d'arriver à créer une coalition forte, professionnelle et unie qui valorise la créativité et l'expertise congolaise dans les trois secteurs, en l'occurrence l'immobilier, l'architecture et le design d'intérieur.

Le premier salon international arrive au moment où plusieurs recettes pour tenter de ramener l'ordre dans le secteur ont lamentablement échoué. Des bâtiments continuent à pousser comme des champignons, au mépris des normes architecturales et urbanistiques. Dans un tel contexte, l'initiative vaut son pesant d'or. En effet, Batiko innove en favorisant les collaborations avec les urbanistes, promoteurs immobiliers, architectes, designers d'intérieur, décorateurs et tous les corps de métier. En somme, son salon sera une première occasion pour tous les acteurs concernés de se retrouver dans une salle pour échanger sans tabous.

Mieux, il y aura la participation des panélistes de renom tels que Parkland, Immorose, Unesco et même l'ambassade du Canada. Interrogé sur la présence de ce dernier acteur, le salon Batiko explique que l'ambassade du Canada, à l'instar des autres intervenants cités antérieurement, a un grand rôle à jouer dans l'évolution du secteur. Dès lors, il faut comprendre que l'événement concerne en fait tous les acteurs capables d'impacter le secteur de la construction immobilière en RDC. A ce titre, il représente un atout majeur tant pour les personnes désireuses d'investir dans le secteur, les porteurs de projets et même les talents qui trouvent une occasion inédite de se perfectionner sans quitter le pays.

Dans son fonctionnement, le salon Batiko joue le rôle de plate-forme. " Nous mettons en avant-plan des projets visionnaires, axés sur le développement durable, la technologie. Nous mettons en relation des investisseurs internationaux et locaux ", peut-on lire dans un communiqué parvenu à la rédaction. Le choix des thématiques aide à comprendre cette vision : " Comment bien construire en RDC, d'A à Z ", " Investir en RDC ", " La Tech (smart buildings) et 3 D " ou encore " Le green buildings et développement durable ". En définitive, le salon Batiko inscrit son apport dans le prolongement des efforts qui visent à proposer les meilleures solutions de promotion de ces secteurs. Il s'agit d'intégrer une chaîne de qualité au centre de l'expansion immobilière en RDC.