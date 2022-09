Congo-Brazzaville: Mairie de Pointe-Noire - Evelyne Tchichelle décline son programme de développement local

Première femme maire de Pointe-Noire, Evelyne Tchichelle porte un programme urbain qu'elle veut dérouler sur les six arrondissements que compte cette ville. Elue présidente du Conseil départemental et municipal, elle a évoqué un dynamisme des atouts pour la ville, apporté depuis plusieurs années par les équipes précédentes, mais qui doit être assujetti à une conjugaison de volonté.

La nouvelle patronne de la ville de Pointe-Noire a dévoilé le 23 septembre, après son élection, son programme de développement local, dont la gestion responsable de l'environnement reste au cœur de sa politique. Elle a affirmé que la propriété urbaine, l'hygiène du milieu, la gestion rationnelle des domaines privé et public de la commune feront partie des axes prioritaires sur lesquels reposera son action. " Quel que soit l'horizon où il s'ébauche et se confirme, le développement d'une ville est assujetti à une conjugaison de volonté, celle de notre équipe gagnerait à rencontrer la vôtre, à nos deux volontés devrait se greffer celle des entreprises, des milieux associatifs, des personnalités indépendantes et j'en passe. Pour l'amour de notre ville, je vous remercie d'avance, de libérer la générosité dont je vous sais infiniment capables, de laisser fleurir de nouvelles habitudes à un lien avec une citoyenneté de progrès. C'est à cette seule condition que nous gagnerons ensemble la bataille de la transformation, chaque jour rêvée de notre ville ", a-t-elle dit à l'ensemble des conseillers.

Plan d'actions sur cinq ans

Le programme de développement local mis en place par la nouvelle équipe municipale a une visée opérationnelle axée sur sept axes, à savoir l'habitat, l'aménagement du territoire, le développement économique, la participation citoyenne, la coopération, la gouvernance et la communication.

A propos de l'habitat, cette équipe sollicite du gouvernement la prolongation du Projet développement urbain et restructuration des quartiers précaires (Durquap). Elle entend organiser la collecte des ordures ménagères dans tous les quartiers de la ville, la lutte contre le phénomène des érosions, entretenir et construire les voiries et les réseaux divers, améliorer l'éclairage public et les signalisations horizontales et verticales, garantir la paix et la sécurité des citoyens et de leurs biens.

Pour l'aménagement du territoire, un plan de développement départemental est envisagé en vue d'améliorer les infrastructures municipales et départementales, d'accélérer le verdissement de la ville et valoriser les espaces verts existants, créer des maisons de quartier, aménager des installations culturelles et sportives de proximité, favoriser le développement durable par le planting d'arbres, adopter un plan de transport départemental, faciliter la vie des personnes à mobilité réduite dans l'espace urbain, rendre accessible le Centre-ville aux piétons, et enfin encourager l'émergence de projets culturels.

L'axe " coopération " consiste à redynamiser la coopération décentralisée, conforter la présence de la ville au sein des réseaux de coopération, mettre en place une coopération interdépartementale, susciter la mise en place d'équipements collectifs communs avec le département du Kouilou, relancer l'association Pointe-Noire Perspective (Mairie, PAPN, et CCIAM PNR).

Notons qu'Evelyne Tchichelle succède à ce poste à Jean François Kando et devient ainsi le trentième maire de la ville de Pointe-Noire. Son programme de développement local a été mis en place pour améliorer les conditions de vie des citoyens.