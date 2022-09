Congo-Brazzaville: Passation de service - Lydie Pongault installée dans ses fonctions

Nommée par décret présidentiel 2022-1850 du 24 septembre 2022, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Marie-France Lydie Hélène Pongault, a été installée dans ses fonctions le 27 septembre dans son nouveau cabinet de travail.

La passation de service de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs s'est déroulée en deux phases. La première s'est passée avec le ministre de la Culture et des Arts sortant, Dieudonné Moyongo, patronnée par le représentant de la présidence de la République, le conseiller Yves Ickonga. Au cours de cette cérémonie, le ministre sortant a présenté à la promue la structure qu'elle aura la charge de diriger. Après avoir examiné les différents documents y relatifs, lecture a été faite du procès-verbal et de ses annexes, en présence des représentants de la présidence de la République, du Premier ministre et du secrétaire général du gouvernement. Puis s'en est suivie la signature du procès-verbal de passation de service.

Avant de céder le témoin à la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, le ministre Dieudonné Moyongo a remercié le président de la République et le Premier ministre qui lui avaient fait confiance en le nommant ministre de la Culture et des Arts. " Merci aussi parce que tout au long de ces cinq ans, j'ai bénéficié de leur soutien indéfectible. Je voudrais dire un mot à la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs qui va désormais me succéder. Je vous ai connue, il y a quelques années, dans mes fonctions antérieures. Je suis convaincu que vous réussirez la mission qui vous est confiée. Je vous laisse le personnel du ministère de la Culture et des Arts qui est disposé de vous accompagner dans vos nouvelles fonctions ", a-t-il indiqué.

A l'issue de ce message de soutien du ministre sortant, le représentant de la présidence de la République, le conseiller Yves Ickonga, a installé la ministre nouvellement promue dans ses fonctions sous cette formule : " Je vous déclare installée dans vos nouvelles fonctions et vous remets symboliquement les clés de la maison que vous aurez à diriger à partir d'aujourd'hui ".

Ériger de nouvelles infrastructures culturelles et promouvoir le développement des produits culturels

Après son installation et après avoir suivi avec un grand intérêt le discours de son successeur, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs l'a félicité pour sa grande capacité managériale qui lui a permis de donner les impulsions nécessaires pour le meilleur fonctionnement de ce département ministériel. " La vie administrative étant ainsi faite, vous pouvez être fier de partir d'ici, la tête haute, ce, après avoir accompli avec honneur et dévouement les missions qui étaient les vôtres. Nous n'hésiterons, à aucun moment, de nous rapprocher de vous, toutes les fois que votre expertise nous sera utile ", a déclaré la ministre Lydie Pongault.

Le secteur de la Culture et des Arts, a-t-elle dit, est l'un des secteurs majeurs de la vie sociale et économique du Congo. Du point de vue social, il se doit d'œuvrer à la pérennisation du patrimoine matériel et immatériel de ce pays, notamment par la protection, grâce aux mécanismes de l'Unesco et autres, des traditions ainsi que des us et coutumes congolais. " Sous un autre angle, le secteur de la culture et des arts est une industrie qui, grâce à l'ensemble d'activités qui lui sont inhérentes, est à même de contribuer au PIB comme tous les secteurs porteurs de l'économie congolaise. Ce qui rend nos missions complexes et exige du personnel chargé de l'animation des différentes structures au sein du ministère, compétence, loyauté, disponibilité et engagement. La culture est avant tout notre identité, notre façon de vivre. Ce sont nos traditions, nos croyances et nos habitudes ", a-t-elle souligné.

Elle a indiqué que son action à la tête de ce département ministériel s'adossera sur le projet de société du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, " Ensemble poursuivons la marche ", détaillé dans le Programme national de développement 2022-2026. Il s'agira, a-t-elle précisé, d'ériger de nouvelles infrastructures culturelles, de former aux métiers de la culture, de promouvoir le développement des produits culturels et de renforcer le dispositif juridique de valorisation et d'accompagnement de la culture. Pour Marie-France Lydie Hélène Pongault, les différents chantiers énumérés sont autant de défis à relever et nécessitent une conjugaison des efforts de tous. " Que vive la culture et les arts ! ", a-t-elle conclu ses premiers mots à la tête de ce département ministériel.