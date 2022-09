Madagascar: Tennis - Circuit ITF - Iriela Rabarijaona en démonstration

Les matches de tennis s'enchaînent et une première rentrée réussie pour Iriela Rabarijaona au circuit ITF World Tennis Tour U18. Une leçon de tennis. Iriela Rabarijaona sous bannière française a disposé en 2 sets, 6/2 6/3, de la jeune Malgache Noro Antsa Ralibert au premier tour du circuit ITF World Tennis Tour U18, première étape qui se joue actuellement au Club Olympique de Tananarive (COT), Ilafy. Avec sa hargne dans la manière de frapper la balle, Noro Antsa Ralibert n'a pas pesé lourd et elle a beaucoup de mal à contenir le service d'Iriela Rabari-jaona.

Dès l'entame de la rencontre, Iriela a gagné sa première mise en jeu suivie d'un premier break. Elle a mené 3/0 au bout de 10 minutes de jeu. Sur la troisième mise en jeu, Noro Antsa Ralibert a marqué son premier jeu 3/1 puis 4/1. Emportée par le premier jeu, Noro Antsa Ralibert a enchaîné et a marqué son deuxième jeu (4/2). En contre, Iriela Rabarijaona s'est rattrapée et a mené de 5/2. Sur son service pour le gain du premier set, Iriela Rabarijaona n'a pas tremblé et le set a été bouclé en 32 minutes exactement. Le second set a démarré par le service de Noro Antsa Ralibert. Elle a débuté le match par une double faute mais elle a réussi à empocher son premier jeu.

Impuissante

À sa deuxième mise en jeu, Iriela Rabarijaona a commis sa première double faute et Noro Antsa Ralibert est revenue à 2 jeux partout. Par sursaut d'orgueil, Iriela Rabarijaona a haussé son niveau de jeu et son adversaire du jour ne fait que constater les dégâts. Elle a enchainé des coups ravageurs auxquels son adversaire du jour n'a pu rien faire. Noro Antsa Ralibert ne fait qu'encaisser et subir toutes les attaques.

Elle est impuissante mais n'abdique pas. Elle a tout tenté mais la réussite n'était pas au rendez-vous. Après 28 minutes de jeu, le score est de 4/3 puis 5/3 en faveur d'Iriela. Noro Antsa Ralibert a usé de tous ses atouts pour revenir à 5/4 mais c'est par une attaque bien placée qu'Iriela Rabarijaona a conclu le set en moins de 37 minutes.

Après la rencontre, Iriela Rabarijaona n'a pas caché sa joie. Elle a expliqué que " c'est un bon match et j'ai bien joué malgré quelques fautes directes. C'est une entrée plutôt réussie, pour le prochain match, j'essayerai de faire de mon mieux pour ne pas commettre trop de fautes ". Au tour suivant, Iriela Rabarijaona affrontera l'Égyptienne Habib Habiba, tombeuse de la Malgache Martinez Mitia. Pour Dina Razafimahatratra, entraîneur de tennis Niveau Level II, il a expliqué que " la victoire d'Iriela est une victoire logique ". Sur les autres rencontres, Martinez Ngotia a été battue par l'Américaine Kao Audrey en 2 sets, 1/6 2/6. Randy Rakotoarilala a été sortie par Adel Ahmed en 2 sets, 6/7 3/6.