Afrique: New World Tv, détentrice des droits de retransmission de la coupe du monde - La télévision panafricaine propose des commentaires de matches en wolof

Pour la Coupe du monde, la promesse est pharaonique. Plus de 800 heures d'antenne, des insides au cœur des sélections africaines, des directs depuis les capitales du continent, des journalistes et consultant de renommée et pour la première fois des matchs commentés en wolof et dans trois autres langues africaines. C'est le pari du groupe New World TV, détenteur des droits de la compétition majeure de football, qui vient de réussir sa première lors du match France-Autriche, jeudi dernier.

Le trio Sadio Mané - Augustin Senghor - Arsène Wenger pour l'avant-match match, et une longue interview d'Aliou Cissé à la mi-temps pour encadrer la diffusion du match France-Autriche de jeudi dernier avec commenté par le duo d'un soir composé de Christian Jeanpierre et d'Eric Di Meco. Le casting est à la hauteur des attentes. Pour une première, le pari est réussi. " Nous avons touché plus de 200 millions de foyers en cumulant la retransmission en direct et en différé ", se félicite Me Louis Biyao, avocat au barreau de Paris et porte-parole du groupe New World TV.

Créée en 2015, la chaîne togolaise est unique détentrice des droits de diffusion dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne de la Coupe du monde Qatar 2022. En plus du français et de l'anglais, la meilleure affiche de chaque journée de compétition va être proposée en quatre langues africaines : wolof, éwé, bambara et lingala. " C'est une première. Ce choix a été motivé par le fait que nous sommes une télévision panafricaine accessible au plus grand nombre notamment en Afrique subsaharienne francophone. Dans cette partie du monde, tout le monde ne parle pas forcément français.

Au Sénégal, le wolof y est très important. C'est pareil pour les autres langues ", explique Me Biyao. Pour l'expertise, New World TV propose une gamme de fine gâchette au regard avisé. Wilfrid Mbappé, Patrick Mboma, Basile Boli, Emmanuel Adebayor ou encore Bonaventure Kalou vont y officier pendant le mondial au Qatar.

Par et pour les Africains

" Ce projet est enthousiasmant car il est porté par des Africains à l'adresse de l'Afrique. Nous sommes en train de constituer notre équipe éditoriale avec des journalistes africains de talent. Ils sont les maillons essentiels de la chaîne ", annonce Christian Jeanpierre, responsable des contenus éditoriaux du Groupe. L'ancien commentateur vedette de TF1 qui a couvert huit Coupe du monde pour la première chaîne européenne pense que le 21è siècle est celui de l'Afrique du football. " Je vois le Sénégal créée la surprise et aller au bout de la compétition ", prophétise-t-il.

En attendant ce sacre annoncé des Lions, New World TV continue d'étoffer son dispositif. Si son siège se trouve à Lomé (Togo), le groupe a fait l'acquisition de studios en Europe, en Asie, en Amérique et, bien entendu, en Afrique. " Les promoteurs de la chaîne ont été visionnaires. Nous nous inscrivons dans la durée. Nous avons les droits de la Coupe du monde 2022, des deux prochains Euro de football, des ligues des Nations de l'Uefa jusqu'en 2028, des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, et ainsi que d'autres bonnes nouvelles à venir ", se frotte les mains Louis Biyao.

L'avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et droit des médias donne un éclairage sur le litige entre deux chaînes sénégalaises pour s'adjuger la primauté de la diffusion de la Coupe du monde 2022 au Sénégal. " Je suis avocat international. Tout été fait dans la transparence et selon les normes de la Fifa. Les droits étaient disponibles au moment où la RTS les a acquis. D'ailleurs, nous n'avons reçu à ce jour (interview réalisée lundi, Ndlr) aucune assignation d'un média qui contesterait l'attribution des droits ".

Pour avoir un horizon dégagé, la chaîne panafricaine met aussi le cap sur les championnats locaux. " Disposer des droits de la Ligue 1 sénégalaise ou d'autres championnats africains peut faire partie de nos objectifs. Certaines démarches sont en cours, d'autres prévues ", sourit Me Biyao.