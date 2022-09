Afrique de l'Ouest: Promotion économique et commerciale - Les opportunités du Burkina dévoilées à Accra

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a lancé mardi 27 septembre 2022 à Accra, au Ghana, les Journées de promotion économique et commerciale (JPEC) du Burkina Faso.

Cette IVe édition se déroule sous le thème : " Renforcement du partenariat économique et commercial Burkina Faso-Ghana : quelles synergies d'actions dans le contexte actuel de mise en œuvre de la Zlecaf ".

Un accord de partenariat entre les Chambres de commerce du Burkina et du Ghana a été signé en vue de définir un cadre formel de coopération.

Le gouvernement du Burkina Faso est toujours dans la dynamique de promotion de son secteur économique à travers la création d'opportunités favorables à l'émergence du secteur. A travers le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, il a ouvert, à Accra, au Ghana, le mardi 27 septembre 2022, les Journées de promotion économique et commerciale (JPEC).

Pour le ministre en charge du commerce, Abdoulaye Tall, représentant du Premier ministre, dans un contexte international de fragilité des économies, le Burkina Faso a pour ambition d'explorer de nouveaux horizons pour ses entreprises et d'attirer davantage d'investisseurs. " Cet événement est une opportunité de renforcer les relations économiques et commerciales avec le pays frère du Ghana ", a-t-il soutenu. Saluant l'appui des autorités ghanéennes pour la tenue de cette IVe édition des JPEC, Abdoulaye Tall a rassuré les opérateurs économiques du pays de Kwamé NKrumah, des efforts consentis par le Burkina Faso pour rendre le climat des affaires plus attractif.

Renforcer les échanges économiques

Ainsi, il les a invités à explorer cette opportunité afin de renforcer davantage la coopération économique et commerciale des deux pays. " Le Burkina Faso regorge de multiples opportunités d'affaires et nos services dédiés les attendent pour les guider dans tout projet ", a-t-il lancé. Dans ce sens, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Ghana, Clément Osei- Amoako, a reconnu que des opportunités notables ont été créées entre son pays et le Burkina Faso sur diverses plateformes afin de promouvoir la croissance économique tout en renforçant le commerce bilatéral frontalier.

Il a fait savoir que partant des données du Centre du commerce international (ITC), les exportations du Ghana vers le Burkina sont passées de 264 millions de dollars américains (environ 180 milliards F CFA) en 2020 à 276 millions de dollars américains (environ 190 milliards F CFA) en 2021 et les importations en provenance du pays des Hommes intègres se sont élevées à hauteur de 50 millions de dollars américains (environ 34 milliards F CFA). Toute chose qui, à entendre M. Amoako, témoigne du dynamisme du partenariat économique entre les deux pays. " J'exprime nos sincères gratitudes à nos gouvernements respectifs et aux acteurs concernés pour leurs efforts visant à renforcer nos échanges économiques et nos investissements ", a-t-il affirmé.

Définir les cadres de coopération

Les responsables en charge du commerce et de l'industrie du Ghana et du Burkina ont souhaité le renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Il a salué la tenue des JPEC qui, de son point de vue, contribueront à promouvoir les potentialités économiques et commerciales des deux Etats. Et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mahamadi Savadogo, d'indiquer que l'organisation de cette activité, qui se tient dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques de tous genres, reste un signal fort de la qualité des relations d'amitié et de fraternité entre le Ghana et le Burkina. Pour lui, il convient de renforcer le commerce intra-africain en levant les diverses barrières comme le prévoit l'accord pour la mise place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) dans l'objectif de booster le développement économique en Afrique et de préserver notre dignité.

" Les Journées de promotion économique et commerciale sont, pour nous, un acte concret pour poser les jalons du renforcement de l'intégration économique et de la promotion de la fraternité et de l'amitié ", a-t-il déclaré. Mahamadi Savadogo a ainsi souhaité que ces Journées servent de tremplin pour l'émergence de co-entreprises dynamiques et prospères contribuant ainsi au développement industriel du Ghana et du Burkina.

C'est d'ailleurs, dans ce sens, qu'un accord de partenariat, d'une durée de cinq ans, entre les deux Chambres, a été signé dans l'objectif de définir un cadre formel de coopération. Ce partenariat, aux dires du président de la CCI-BF, va pouvoir " catalyser l'émergence " de co-entreprises dynamiques, en vue de la transformation structurelle des liens vers les échanges de produits transformés entre le Burkina et le Ghana. Prévues pour s'achever le 2 octobre prochain, il est inscrit au programme des JPEC 2022, des stands d'exposition des produits burkinabè, des panels, des rencontres " B to B ", des visites d'entreprises ghanéennes.