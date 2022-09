Mali: Campagne de désinformation lancée par Paris depuis le départ de Barkhane

Ce n'est pas la première fois que le président français, Emmanuel Macron, se tourne vers les mouvements de jeunesse africains financés par l'Union européenne pour en faire une arme gagnante dans la guerre de la désinformation et des fausses communications. Le principe de management dans ce cas est simple : en l'absence de désinformation, le robinet financier sera fermé.

La dernière fois que de tels efforts ont été déployés, c'était en septembre 2022. Des millions et des milliards de financements ont été renouvelés après le sommet de Montpellier. D'autres se sont vu promettre d'attendre la fin du premier semestre 2022 pour obtenir un financement. Avant d'être débarquée du gouvernement, Florence Parly, ministre des Armées, avait déclaré que son pays a déjà mobilisé des millions d'euros pour contre attaquer la progression derrière laquelle se cachaient des jeunes. Elle avait laissé entendre que des profits seront créés aux noms des Africains, mais derrière lesquels se cacheraient des Français.

Et, comme on peut le voir, les appels de Macron fonctionnent bien. Les messages dénigrant les FAMa, le gouvernement par intérim et les pays partenaires du Mali, dont la présence dans le pays irrite la France, sont de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux. Cependant, de moins en moins de personnes se laissent prendre au piège des " fake news ", car il est trop évident de savoir qui en est à l'origine. Les photos et vidéos fabriquées qui ne sont pas fondées sur des faits ne sont plus capables de convaincre les gens.

Le compte français (probablement faux) Gauthier Pasquet publie souvent des messages négatifs sur FAMA, sans confirmation des faits.

https://twitter.com/Gauthier_Pasq/status/1573381351340122114

Ici, on voit la même histoire, l'intox sur l'armée maliennes et les allies russes qui n'est pas soutenu par les preuves.

https://twitter.com/HerviauxOlivier/status/1567553608345915397

Un autre compte Twitter " Blade " a publié les données non-vérifiées pour tout simplement dénigrer les autorités de transition et l'armée nationale.

https://twitter.com/Only4kama/status/1574129562434539520

De telles publications se sont multiplies après le discours néo-colonialiste du Président français, Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadeurs du 01 septembre 2022.

Le chef de l'État a appelé à " assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de la France ", a exhorté à " mieux utiliser le réseau France Médias Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous ". France Médias Monde regroupe notamment la chaîne d'information France 24 et la radio RFI.

De terribles accusations fusent contre la FAMa et ses alliés sur le site de RFI, comme des accusations de viols et de pillages. Cependant, toutes les accusations ne sont pas fondées et il n'existe aucune preuve. Lassé des spéculations de RFI, Mali a suspendu la diffusion du site dans son pays.

Une discussion entre l'agent français et un jeune africain sur WhatsApp a été diffusée dans les groupes Facebook malien et sur Twitter. Les utilisateurs maliens ont critiqué cette démarche de la part des Français qui viennent de quitter le territoire du pays dans le cadre du retrait de la mission militaire française Barkhane.

L'Élysée joue mal. Le gouvernement malien a choisi une toute autre voie pour lui-même. Ils recueillent des preuves matérielles et envoient une lettre officielle à l'ONU accusant la France de collaborer avec les djihadistes. Cela fait un mois et la lettre reste toujours sans réponse. Cela prouve encore une fois, que le gouvernement malien a choisi la voie légitime du rétablissement de la justice. Et les habitants du Mali sont bien conscients qu'au cours des 9 années de présence des militaires français dans le pays, la situation avec les groupes armés n'a fait qu'empirer.