Ile Maurice: Devant le PMO - incident regrettable pour le cheval Bleu Royale

Une patte coincée dans un trou de la remorque. Des hommes qui le tirent par la queue. Un retour du PMO au Champ-de-Mars tenu en bride. Tel a été la triste aventure de Bleu Royale, hier, qui soulève des interrogations quant au propriétaire du "trolley". Les images du coursier Bleu Royale étant extirpé, hier, mardi le 27 septembre, de son trolley devant le Prime Minister's Office (PMO) ont fait le tour des réseaux sociaux, certains internautes dénonçant même la façon rugueuse par laquelle les handlers présents ont libéré le pauvre animal, le tirant par la queue.

Le coursier de l'écurie Perdrau s'était retourné sur lui-même dans la petite remorque, la seule disponible pour acheminer Bleu Royale de nouveau vers le centre Guy Desmarais à Floréal, avons-nous appris. Le cheval avait effectué son workout au Champ-de-Mars durant la matinée.

Contacté pour une réaction, l'entourage du cheval a souhaité préciser que c'était un incident "regrettable et inattendu. L'animal était en fâcheuse posture dans un espace restreint. Je peux comprendre que les images aient pu choquer, mais il fallait agir vite dans son intérêt". Sur les images, on voit une des pattes de l'animal passer par un trou dans la remorque et se coincer.

Avec le trolley hors d'état, les handlers n'ont eu d'autre choix que de ramener Bleu Royale à pied vers l'écurie Perdrau, où il restera sous observation d'un vétérinaire durant la semaine. Mais on a évité le pire, nous assure notre interlocuteur.

Du coup, plusieurs interrogations ont été soulevées sur le prestataire de services qui véhiculait Bleu Royale. A-t-il l'expérience voulue? Son/ses véhicule(s) sont-ils aux normes et en règle? Dispose-t-il des permis nécessaires pour le transport de chevaux auprès de la National Land Transport Authority notamment ?

Il serait aussi bon de souligner que plusieurs propriétaires de trolleys assurent le transport de coursiers depuis différents centres privés à travers l'île vers le Champ-de-Mars et vice-versa. Sont-ils tous soumis à un contrôle serré par la NLTA ? Cet incident, faut-il le rappeler, s'est produit dans la capitale et il aurait pu avoir de conséquences plus graves si les handlers n'avaient pu maîtriser l'animal quand ils l'ont libéré de la remorque.

Le trolley en question appartient à Olivier François, dont le nom avait été cité au tribunal de Moka lors de l'enquête judiciaire sur la mort de Soopramanien Kistnen, alors qu'il était question d'une ferme à la Brasserie.

L'entourage de Bleu Royale nous affirme cependant qu'il n'a jamais eu à se plaindre des services de ce prestataire par le passé, cet incident étant à mettre, selon eux, surtout sur le compte de la malchance.

Olivier François confirme pour sa part que tous ses documents et véhicules sont en règle et fait valoir qu'il s'occupe du transfert de chevaux depuis une dizaine d'années. Il met en avant le "happy ending" quant à cet incident exceptionnel, selon lui.