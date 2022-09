Ile Maurice: Accident impliquant Adrien Duval - La conductrice, traumatisée, donne sa version des faits

C'est avec beaucoup de difficultés que la conductrice dont la voiture a été percutée par la berline d'Adrien Duval s'est rendue à la Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Hill pour donner sa version des faits hier, mardi le 27 septembre. L'habitante de Phoenix, âgée de 56 ans, est revenue sur les circonstances entourant l'accident survenu sur l'autoroute à Ébène en début de soirée, le mercredi 21 septembre. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle roulait sur la troisième voie lorsqu'une voiture a percuté son véhicule de l'arrière.

La voiture de la quinquagénaire s'est ensuite retrouvée les quatre roues en l'air. La conductrice a été blessée au pied et a été admise à l'hôpital Wellkin. C'est vendredi qu'elle a pu regagner son domicile mais elle est toujours sous traitement médical. Son avocate, Me Roubina Jadoo-Jaunbocus, explique que sa cliente est toujours bouleversée et traumatisée.

Après cet accident, l'ex-député de Curepipe/Midlands, Adrien Duval et son ami William Martin ont fait l'objet d'une accusation provisoire de complot. Adrien Duval aurait refusé de se soumettre à un alcootest et dans un premier temps, a gardé le silence et n'a pas dévoilé qui était au volant de la Mercedes accidentée. Confronté aux images Safe City, il a alors confirmé jeudi qu'il était bien au volant de sa voiture. Adrien Duval et son ami devront retourner à la CID de Rose-Hill pour la suite.