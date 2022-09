Ghana: Arts de scène - L'IIT Congo prend part aux assises d'Accra

La deuxième édition des Scènes émergentes en Afrique (Emerging Art Scenes in Africa), organisée par le Conseil régional africain de l'Institut international du théâtre (IIT), se tient à l'Academy of Arts and Sciences d'Accra, au Ghana, du 25 au 30 septembre.

Le Congolais Yvon Wilfrid Lewa-Let Mandah, écrivain, comédien, dramaturge et metteur en scène, président national du Centre du Congo Brazzaville de l'IIT, réprésente son pays et l'Afrique centrale à ces assises.

Soixante-quinze jeunes, vingt-cinq pays participants, autant d'experts et des délégations de l'IIT venus des quatre coins du monde prendre part aux retrouvailles culturelles qui n'ont pu avoir lieu en 2019 à cause de la pandémie de la covid 19. Tobias Biancone, directeur général de l'IIT, ainsi que la délégation du conseil exécutif et du secrétariat de l'IIT, prennent part à ces assises dites de la résilience.

En effet, cette édition qui intervient après la première tenue en 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso, se veut non seulement celle de la résilience mais aussi une invite à une véritable " familiarisation " avec les racines culturelles africaines.

Dans son discours inaugural, le directeur général de l'IIT, Tobias Biancone, malgré les relents et autres obstacles qui se dressent en Afrique, a invité les artistes, professionnels de la culture, éducateurs et chercheurs à se " familiariser " avec leurs racines culturelles. " Pour chercher les racines en Afrique, il faut adopter une autre approche. Nous devons trouver les racines dans la dynamique unique que l'on peut trouver dans la vie quotidienne du continent. Il faut regarder les expressions artistiques qui ont leurs racines dans les célébrations populaires, dans les rituels et dans les mythes. Il faut explorer comment les artistes africains ont inclu les mouvements, la parole, la musique, la parodie et la danse dans la vie quotidienne ", a-t-il dit, conviant et encourageant les participants des Scènes émergents en Afrique 2022 à profiter des capacités qu'offrent les ateliers, les programmes, les formations, les échanges, les performances pour pousser la réflexion et sortir de l'ornière.

" Emerging art scenes in Africa " ou encore " Scènes émergentes en Afrique " est une plateforme de formation itinérante d'art vivant et visuel. C'est un cadre de rencontres, d'échanges, de formations, de créations artistiques au profit des jeunes acteurs africains.

Signalons que l'IIT est la plus grande organisation mondiale dans les arts de la scène ou arts du spectacle. Elle a été créée en 1948 à Paris, en France, et a pour partenaire officiel l'Unesco.