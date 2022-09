Congo-Brazzaville: Congo-Fnuap - Révision du document du programme pays

La directrice du partenariat bilatéral et multilatéral du plan de la statistique et de l'intégration régionale, Suzanne Somboko, a ouvert, le 27 septembre à Brazzaville, l'atelier de coopération Congo-Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap) au plan de développement, au plan stratégique de Fnuap 2022-2026 à Kintélé, dans le département du Pool.

L'objectif de l'atelier est d'avoir un meilleur système de suivi et d'évaluation avec comme fondement la théorie du changement. Il permettra aux partenaires de conformer le programme pays du Fnuap aux documents stratégiques de planification nationaux et organisationnels.

Cette rencontre, a indiqué Suzanne Somboko, s'inscrit dans le cadre global de la révision du document pour l'aligner au Programme national de développement 2022-2026. Elle a ajouté que le Fnuap aligne également son programme pays aux priorités nationales.

Selon elle, le constat est que l'alignement est désormais un principe essentiel auquel les partenaires au développement du Congo doivent souscrire comme le stipule le nouveau décret du 20 août 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de rationalisation à l'aide publique au développement.

" Nous sommes en train de résoudre la question de coordination de l'aide publique au développement telle que le demande souvent les partenaires au développement du Congo ", a-t-elle précisé.

Pour le représentant du Fnuap au Congo, Victor Rakoto, sa structure vient de lancer son nouveau Plan stratégique 2022-2025 pour accélérer la réalisation des résultats attendus de ses programmes au niveau global, régional et national.

Le plan stratégique, a-t-il expliqué, appelle à une action urgente pour parvenir à un accès universel à la santé sexuelle et reproductive, assurer le respect des droits en matière de reproduction pour tous et accélérer la mise en œuvre du programme d'action de la conférence internationale sur la population et le développement.

" Avec cet appel action, le Fnuap contribue directement, dans le cadre de la décennie d'action, à la réalisation de la plupart des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 ", a-t-il fait savoir, précisant qu'" il se concentre sur les trajectoires essentielles et les stratégies nécessaires pour atteindre plus rapidement ses trois résultats transformateurs : zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence ayant pour base le genre et pratique néfaste ".

Durant trois jours, les partenaires seront édifiés sur l'alignement au Programme national de développement, au Plan cadre des Nations unies pour le développement révisé et au Plan stratégique. Les échanges porteront sur la théorie du changement et la démarche de formulation des produits du cadre de coopération, les risques et hypothèses. Quant aux travaux en groupe, ils porteront sur la consolidation de la nouvelle matrice des résultats ainsi que le choix des indicateurs, valeurs de références et cibles.