Congo-Brazzaville: Parution - " Révélations confidentielles " de Benoît Moundélé-Ngollo

Paru aux éditions Les impliqués, le livre de 215 pages, qui met à la disposition du lecteur quelques convictions profondes de l'auteur qualifiées de profession de foi, lui révèle aussi des faits confidentiels vécus par lui. Il a été présenté le week-end dernier à Brazzaville.

Après le décryptage du livre par le Pr Bienvenu Boudimbou, Winner Frank Palmers, docteur en sciences de l'information et de la communication, écrivaine et enseignante à l'Université Marien-Ngouabi, a souligné que cette œuvre littéraire écrite en prose argumentative est émaillée de textes et fragments relevant de la catégorie générique essayiste. Comme dans "Les essais de Montaigne", Benoît Moundélé-Ngollo, Mouandzol'Ô Pama de son appellation coutumière inhérente à sa chefferie traditionnelle et coutumière, mène des réflexions sur une pluralité de sujets.

Tout cela est présenté comme à l'accoutumée dans un style propre à cet auteur, un style qu'il dit ne pas obéir aux recommandations académiques classiques, autrement dit, une autre manière d'écrire (Aumad'ec). Page après page, le lecteur découvrira, surprise après surprise, les faits vécus et ressentis comme tels par l'auteur. Le livre du général écrivain est constitué des titres suivants : Dédicace ; Révélations, Confessions et confidences ; Bibliographie ; Mirons-nous dans mes quatre rêves ; Prométhée, Voltaire et moi ; Lettre ouverte aux originaires du district d'Ongogni ; Lettre ouverte aux dirigeants, cadres et autres citoyens ; Des pays qui sont victimes des antivaleurs ; Problèmes qui empêchent ou freinent le développement des pays d'Afrique ; Conclusion ; Postscriptum.

" Après avoir lu ce petit livre, petit par sa forme et son volume physique certes, mais grand peut-être par le fond des questions, ou des sujets dont je parle dans les pages et les strophes qui le règlementent, plusieurs personnes pourront se poser mille et une questions pour mieux saisir ou comprendre pourquoi je me suis exprimé ainsi ou de la sorte. C'est pourquoi, n'ayant pas écrit un avant-propos, j'écris cette conclusion. Pour donner des éléments de compréhension de ce livre ", a souligné le général écrivain, Benoît Moundélé-Ngollo.

Pour l'auteur, plusieurs titres se sont présentés à lui, à savoir Constat fait-on vivant dans la société ; Ce qu'il faut savoir de moi ; Aveux, révélations et confidences ; Lisez ceci sans me poser des questions ; Professions de foi et confessions ; A lire après ma mort ; Vous pouvez ne pas me croire ; Tout cela fait partie de la vie ; ... Tout cela se vaut les uns les autres, et l'écrivain a procédé au tirage au sort pour choisir le titre du livre. En disant, comme César en l'an 52 avant Jésus-Christ, qui avait traversé le Rubicon, cette petite rivière qui séparait l'Italie de la Gaulle Cisalpine, malgré l'interdiction du Sénat : " Alea jacta est ", " Le sort est jeté ". C'est ainsi que le titre actuel du livre fut retenu, après hésitations, a-t-il dit.

" Après avoir bouclé la conception et l'écriture du livre, pour le faire éditer et imprimer, j'ai relu le manuscrit et je me suis dit que quand vous aurez lu le livre, comme je l'ai fait en relisant son manuscrit, on pourrait faire appel à des psychologues, voire à des psychanalystes et autres spécialistes, pour saisir et comprendre les états d'âme, dans lesquels je me trouvais, lorsque j'ai conçu et écrit le présent livre. En effet, dans l'ensemble, je mets beaucoup plus en exergue, ou je relève plus les aspects négatifs de la vie, que les aspects positifs. Si, par exemple, on pouvait, par une balance spéciale, soupeser tous les constats faits par moi, l'aiguille de la balance spéciale oscillera et s'arrêtera du côté des constats négatifs. Pourquoi cela ? Je ne peux pas et ne pourrai pas répondre. Je peux cependant persister en disant que les faits vécus et ressentis sont vrais, comme l'est vrai le constat que je viens de faire ", a signifié l'auteur.

Né le 22 septembre 1943 à Sainte Radegonde (Tsambitso), dans le district d'Oyo, département de la Cuvette, Benoît Moundélé-Ngollo est un général admis à la deuxième section. De 1970 à 2015, en plus de ses fonctions militaires, il a plusieurs fois exercé des fonctions administratives, entre autres, celles de ministre des Travaux publics, d'administrateur-maire et préfet de Brazzaville. Il est chef coutumier supérieur "Mouandzol'Ô Pama", dans l'un des terroirs des Mbochis d'Assoni, districts d'Ongogni et d'Ollombo, département des Plateaux. Notons que la cérémonie de dédicace de cet ouvrage a eu lieu le jour anniversaire du général écrivain, Benoît Moundélé-Ngollo.