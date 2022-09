Congo-Brazzaville: Lutte contre la flambée des prix - Le réseau des associations des consommateurs se redynamise

Suite à l'augmentation des prix des biens et services sur le marché, le Réseau des associations des consommateurs (RAC) se remet en ordre de bataille et s'engage dans sa réorganisation ainsi que la formation des structures membres. Une manière de lutter efficacement pour le bien des consommateurs.

La plateforme qui regroupe les associations militant pour le bien des consommateurs a, en effet, organisé récemment une session au cours de laquelle elle a opté pour le renforcement de son identité organisationnelle et sa gouvernance. Cette dernière peut désormais s'engager juridiquement et étendre son champ d'action.

Lors de ces retrouvailles, une session de formation sur des thématiques transversales a été également initiée au profit des associations membres avant d'examiner, adopter et valider les documents de base du RAC.

Selon le nouveau coordonnateur de cette structure qui a été élu à la même occasion, Mermans Babounga Ngondo, tous les objectifs ont été atteints et la nouvelle équipe se met d'ores et déjà au travail. " Nous avons pu examiner et adopter les documents fondamentaux du RAC ; renforcer les capacités opérationnelles des organisations de la société civile membres sur des problématiques transversales comme le leadership, la mobilisation des ressources, la vision et la gouvernance d'un réseau ", a-t-il indiqué. Le bureau exécutif du RAC qui a été unanimement élu est composé de cinq membres ainsi que de trois autres pour le compte de la commission de suivi et évaluation.

Notons que l'élection de la nouvelle équipe du RAC s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet " Renforcement de la structuration du réseau des associations des consommateurs pour améliorer leur mobilisation et leur protection au Congo ". A cet effet, l'Observatoire congolais des droits des consommateurs a bénéficié d'une subvention de l'ambassade de France, via le Programme d'appui à l'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable au Congo (PISCA), pour une période allant du 2 mai 2022 au 30 juillet 2023. Le PISCA vise à contribuer au renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des organisations de la société civile membres du réseau afin qu'elles répondent mieux aux plaintes des consommateurs.