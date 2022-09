Congo-Kinshasa: Synergie entre la RDC et la Tanzanie, Lubumbashi - Le 1er Forum d'Investissement TIC annoncé du 18 au 19 octobre 2022

En collaboration avec la République-Unie de Tanzanie, le Ministère Congolais des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PT-NTIC), tiendra le " Forum d'Investissement TIC, Tanzanie et République Démocratique du Congo ", du 18 au 19 octobre 2022, au Pullman Grand Karavia à Lubumbashi en RDC.

Ce Forum est placé sous le thème " Tirer parti des possibilités de collaboration en matière d'investissement, de commerce et d'affaires dans les TIC ". A la clôture de ces assises, il se déroulera une cérémonie de signature du protocole d'accord entre les entreprises B2B de la RDC et les entreprises tanzaniennes.

Missions

Cet événement a pour mission, premièrement, de permettre aux deux pays de partager leurs expériences en matière de partenariat public-privé dans le domaine des TIC. Deuxièmement, il offrira une occasion unique aux participants et décideurs de poser les jalons pour l'élaboration des politiques d'investissement.

Plus au moins 300 participants sont attendus pour ce rendez-vous de haut niveau des PTNTIC. Notamment, les membres du gouvernement congolais et tanzanien, les institutions publiques, les acteurs des secteurs privés et public de deux pays ainsi que des partenaires de développement.

Objectifs

Tout d'abord, ce Forum sur l'investissement dans les Technologies de l'information et de la Communication permettra aux deux pays de se rapprocher davantage sur tous les plans et d'amorcer ensemble la transformation numérique de deux nations. A l'issue de ces assises, la RDC et la Tanzanie vont mettre en avant l'importance d'un réseau à haut débit à travers notamment la fibre optique, mettre en avant l'importance de la connectivité à large bande OFC entre la Tanzanie et la RDC (Kalemi-Moba-Uvira) par le lac Tanganyika.

Egalement, ces deux pays vont exposer les opportunités d'investissement dans le secteur du numérique. Présenter les possibilités d'investissement et d'affaires sur les plateformes, les solutions et les compétences en TIC pour tirer parti de l'économie numérique comme piliers des liens amicaux entre les deux pays.

Il va s'agir aussi de présenter la nécessité du commerce transfrontalier entre la République-Unie de Tanzanie et la RDC, ainsi que de créer des opportunités de commerce et d'investissement pour les entreprises impliquées dans les solutions, les plateformes et les compétences numériques.

Ce, tout en soulignant la position géographique avantageuse de la Tanzanie qui octroie au dit Forum de profiter des possibilités d'investissement dont dispose la RDC pour créer une économie bleue en Tanzanie.

Activités prévues

Par ailleurs, afin de parvenir à un meilleur achèvement durant ces deux jours de rencontre, plusieurs activités sont prévus entre autres : table ronde investisseurs, tables rondes sur différents sujets : rencontre entre dirigeants d'entreprises B2B tables rondes sur différents sujets ; présentations : gouvernement et secteur public présentant des opportunités ; exposition : exposition de produits où les entreprises présentent leurs services et leurs produits.