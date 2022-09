Congo-Kinshasa: Fin de la tournée "Amani" - Vital Kamerhe regagne Kinshasa ce samedi

Le secrétariat général de l'Union pour la Nation Congolaise (UNC) de Vital Kamerhe annonce que son leader regagne Kinshasa samedi 1er octobre à 10h00 par l'aéroport de N'djili.

Selon un communiqué signé par son secrétaire général Willy Kambale, il est demandé à tous les chefs des structures officielles du parti, autour du Secrétaire Interfédéral ville de Kinshasa, de préparer les militants pour lui réserver un accueil chaleureux à partir de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting à la place Saint Thérèse de N'djili.

En attendant, à son arrivée à Kindu dans la province du Maniema depuis lundi dernier, Vital Kamerhe a exprimé son regret sur les problèmes non résolus de cette ville, notamment le manque d'électricité, d'eau potable, des infrastructures, le chômage ainsi que l'absence des routes de desserte agricole.

"Aujourd'hui, je suis arrivé et je viens de voir par moi-même. Je pensais que ces problèmes étaient résolus. La ville n'a toujours pas de courant ? Et ce problème d'eau persiste encore ? Le train de Kalemie n'arrive plus, le ciment a connu une montée vertigineuse ?", s'est-il interrogé lors de son meeting tenu à la tribune centrale de Kindu où il a également dit être porteur d'un message de paix, de cohésion, d'amour et de développement.

Par ailleurs, il a exprimé son vœu de voir les routés être réhabilitées et désenclavées, tout en affirmant que Kindu peut nourrir le Congo. "Si vous voulez l'huile de palme c'est possible, le maïs aussi, même le haricot. Comment se fait-il que la ville de Kindu, le chef-lieu de la province, ne soit pas reliée à Kasongo, Kabambare, Pangi, Punia et Lubutu [Ndlr : 6 de 7 territoires de la province du Maniema]", a-t-il poursuivi.

En outre, Vital Kamerhe a déploré le non alignement de certains agents publics, disposant des numéros matricules mais qui n'ont jamais bénéficié de leur salaire. Il a promis de faire part aux autorités compétentes des désidératas du Maniema pour qu'une solution soit trouvée.

Il convient de signaler que, la ville de Kindu est alimentée par intermittence par la centrale hydroélectrique de Rutchurukuru située à 101 kilomètres de la ville dans le territoire de Pangi. Cette centrale n'alimente que quelques ménages, a-t-on appris.