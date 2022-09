Congo-Kinshasa: Kinshasa - La Communauté du chemin neuf célèbre le 3000ème enfant réunifié par le projet Ndako Ya Biso

La rue n'a pas d'enfant; la place d'un enfant est dans la famille.

Depuis 2004, la Communauté du Chemin Neuf ne se détourne jamais de son triple objectif qu'elle s'est assignée, à travers le projet Ndako Ya Biso, en République démocratique du Congo. Notamment, la réintégration des enfants de la rue auprès d'un membre de sa famille; la stabilisation et consolidation des familles et la sensibilisation du milieu à l'injustice subie par les enfants en vue d'un changement de mentalité. Le samedi 24 septembre 2022, une double cérémonie a été organisée pour, entre autres, célébrer la réunification de Benjamin Pindi Ndopeto, 3000ème enfant au sein de sa famille et le départ du Père Stéphane Huard.

" Aujourd'hui, nous sommes très fiers puisqu'au bout de presque vingt ans, nous fêtons le 3000ème enfant qui est réunifié dans sa famille. Le centre ayant grossi, il y a maintenant un grand centre pour les enfants, à côté un centre pour les filles mais aussi, une maison pour accueillir les grands, les plus de 18 ans à qui on propose la formation professionnelle pour qu'ils puissent quitter la rue et se marier, avoir des enfants et de prendre leur soin et non plus devenir des Kuluna ", a précisé le Père Stéphane Huard devant la presse.

Interpellée par la présence d'un si grand nombre d'enfants et jeunes en situation de rue sur le Rond-point Ngaba, particulièrement à l'école Sainte Christine que ces derniers ont transformé en abri nocturne, la Communauté du Chemin Neuf a lancé, en Décembre 2004, le projet d'appui aux jeunes et enfants de la rue. Baptisé "Ndako Ya Biso", traduisez en français Notre maison, par les enfants de rue eux-mêmes.

Ce travail peut être résumé en utilisant le terme de " réconciliation": l'objectif visé est une quadruple réconciliation : réconciliation de l'enfant avec lui-même, réconciliation de la famille avec elle-même, réconciliation de l'enfant avec sa famille, réconciliation de l'enfant avec son milieu. Depuis 18 ans, les éducateurs sociaux recherchent, à partir du centre d'accueil ou des sites de concentration, à réunifier les enfants auprès d'un membre de leur famille. Pour y arriver à travers les quatre étapes suivantes. Cette ONG internationale se focalise plus à l'écoute de l'enfant dans la rue ou dans le centre, de jour et de nuit ; à la recherche de la famille et construction de l'arbre généalogique de l'enfant ; à la médiation familiale en vue de négocier le retour de l'enfant auprès d'un membre de sa famille et, enfin, à la réunification de l'enfant auprès d'un membre de sa famille disposé à le recevoir.

La réunification est accompagnée d'un kit de réunifications comprenant quelques vêtements pour l'enfant. Il sied de souligner que ce projet Ndako Ya Biso arrive à réunifier près de 200 enfants dans leurs familles chaque année.

Cette cérémonie a coïncidé avec le fait que le projet Ndako ya biso enregistre à ce jour un total de 3059 enfants réunifiés avec leurs familles depuis son lancement en 2004. Soit 1028 filles et 2031 garçons. Ce projet vise une quadruple réconciliation à savoir avec lui-même, avec sa famille et la famille avec elle-même et l'enfant avec son milieu. Chaque année près de 200 enfants regagne leurs familles grâce à ce projet.

Au-revoir au Père Stéphane

Dans son homélie tiré du livre de Jean chapitre 2 verset 1 à 12, et de 1 corinthiens chapitre 13 verset 1 à 13, le père Stéphane Huard, Président honoraire de l'Asbl "Lisanga mpo ya bokolisi mboka" a invité les encadreurs sociaux tout comme les enfants pris en charge par le projet Ndako ya biso à la culture de l'amour car, comme le miracle de Jésus à la fête de Canaan, le meilleur est à venir. Cette célébration a été également l'occasion de dire au-revoir, 9 ans après, au Père Stéphane Huard qui cède son fauteuil au Père Pierre ETTEIN, un Ivoirien.

" Le but de cette journée, c'est également de célébrer l'amour de Dieu qui nous a permis de faire tout ça en faveur des enfants autrefois abandonnés dans la rue. Aussi, de remercier nos partenaires, de remercier les éducateurs et puis surtout d'encourager les enfants à continuer à croire en leur avenir, à faire confiance aux éducateurs, à bien travailler à l'école ".

Il sied de souligner que les bénéficiaires de ces œuvres philanthropiques n'ont jamais cessé de témoigner l'accompagnement de la Communauté Chemin Neuf dans tout ce qu'ils entreprennent. D'ailleurs, l'un d'entre eux poursuit ses études universitaires à l'université catholique du Congo en troisième graduat, à la faculté de communication et soutenu par le projet Ndako Ya Biso.