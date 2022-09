Congo-Kinshasa: Finalistes malheureux à l'Exetat 2022,Goma - Plus de 50 jeunes finalistes bénéficient d'une prise en charge de la Fondation Josué Mufula

" La courtoisie est la magie des hommes d'honneur et généreux du monde ", dit-on. Le Député National Josué Mufula cherche des solutions aux problèmes de certains habitants de la province du Nord-Kivu.

En séjour dans la ville de Goma où il a accompagné le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, Josué Mufula a reçu, à son Quartier Général, ce dimanche plus de 50 finalistes malheureux à l'Exetat passé. Accompagnés de leurs tuteurs, ces élèves venus de 6 territoires et de trois villes du Nord-Kivu ont bénéficié chacun d'un soutien financier de la fondation Josué Mufula. Ceux-ci ne savaient pas comment reprendre l'année scolaire suite aux flux financiers dans leurs familles. L'homme au grand cœur, Josué Mufula les a fortifiés et exportés de bien se mettre aux études et prouver qu'ils sont également des Excellents aux prochaines épreuves.

" J'ai entendu les cris de plusieurs parents qui m'ont dit qu'ils n'ont plus la possibilité de reprendre l'année scolaire après avoir raté cette année à l'EXETAT, c'est ainsi que ma fondation a voulu rapidement prendre cette demande à bras le corps afin de trouver une solution. Vous savez que depuis très longtemps, je partage toujours avec les gens et aujourd'hui j'ai voulu partager le peu que j'ai avec les parents des finalistes ", a fait savoir Josué Mufula.

Très réceptifs, les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de gratitude et de joie envers l'élu de Goma. " [... ] Nous remercions en tout cas le député Josué Mufula. C'est quelqu'un de très généreux. Cette année, nous ne savions pas comment nous comporter par rapport à l'année scolaire en cours suite aux moyens. Nos enfants ont raté le diplôme d'Etat et suite aux difficultés financières, on se posait des questions sur leur sort pour cette nouvelle année scolaire mais nous aujourd'hui, l'espoir renaît. Nous rentrons chacun avec les frais pour nos élèves finalistes ", a précisé l'un des bénéficiaires.

Il sied de préciser que la Fondation Josué Mufula n'est pas à sa première expérience dans la prise en charge des jeunes de la province du Nord-Kivu. Celle-ci prend également en charge les jeunes désœuvrés qui apprennent les métiers à l'Institut national de préparation professionnelle (INPP).

Ceux-ci vont recevoir d'ici quelques matins des brevets de formation.