Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 , MSC - Laurent Batumona annonce un mini-congrès pour porter haut la candidature unique de Félix Tshisekedi

C'est chaque jour que le Mouvement de Solidarité pour le Changement, un parti politique qui a pignon dans les rues, enregistre une adhésion populaire de plus de centaines de nouveaux hauts cadres. Ceci a démontré à suffisance que l'opposition est à genou, il n'en peut plus, dit-on au MSC. "Nous allons organiser un Mini-Congrès pour porter haut et fort notre candidat unique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines échéances électorales de 2023". Figure emblématique de l'agora politique en RDC et incontestable Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona a si bien remercié les adhérents à son Parti Politique : "Votre adhésion massive est une voie qui montre que vous soutenez comme nous le MSC et l'APCCO la vision du président Félix Tshisekedi à 100%". Il a salué le courage du Président de la République devant la Tribune de nations unies de pointer du doigt le Rwanda comme pays agresseur en occupant Bunangana et semant la désolation dans l'Est du pays. Selon lui :"Aucun président avant Félix Tshisekedi ne l'a fait".

Convaincus par la vision du MSC, les nouveaux adhérents se sont dits dévoués à aider du mieux qu'ils peuvent pour relever les défis qui attendent le parti sur l'étendue de la RDC.

Plus d'une centaine de leaders politiques, dirigeants associatifs et leaders d'opinion de Kinshasa et des provinces parmi lesquels il faut compter les Pasteurs et autres Chefs coutumiers, ont officiellement et publiquement adhéré, dimanche 25 septembre 2022, au Mouvement de Solidarité pour le Changement. La cérémonie d'adhésion, couplée de la présentation surprise du Parti APCCO et de ses membres, a eu lieu au terrain de Yolo-sud. Le MSC est déterminé à faire bouger les lignes en RDC dans le but d'obtenir un changement profond dans tous les secteurs de la vie nationale.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement, se renforce ainsi à travers la République.

Saluant le "bon choix" de ces nouveaux adhérents, chacune et chacun étant un "leader dans sa structure", il les a invités à apporter chacun sa pierre à "l'édifice collectif que nous bâtissons, la réussite de la vision du Chef de l'Etat". Laurent Batumona a souligné que le MSC se battra sans calculs et avec énergie pour conduire Félix Tshisekedi à son deuxième mandat, afin de promouvoir l'amélioration de la bonne gouvernance, la lutte contre les antivaleurs, la paix et le social en RDC. "Le changement dans ce pays est le fondement même de l'existence du MSC, c'est ce qui nous unit maintenant", a-t-il déclaré dans son speech. Il ajoute : "Défendre la vision sociale du MSC et du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est ce qui nous cimente".

Dans son discours, il a apprécié avec force le courage du Président de la République pour avoir dit ouvertement devant la 77ème Assemblée de nations unies que le Rwanda est le pays qui agresse la RDC et occupe Bunangana. Pour lui : "C'est ce qui n'a pas été le cas dans le ressent passé de dirigeants de la République". Il a ensuite souligné le fait que, Félix Tshisekedi a eu le courage de dire à l'Onu de retirer la monusco qui n'a pas le moyen de ses missions. Sur ce chapitre, il a évoqué la demande formulée à l'Onu pour un appui financier à l'atténuation du réchauffement climatique. C'est à ce sujet qu'il a encouragé les jeunes à murir l'espoir avec la vision de Fatshi qui suit de près la création et la réhabilitation des usines qui vont absorber les jeunes au travail. "Le MSC est un parti républicain qui a, en son sein, toutes les populations de la République contrairement aux esprits divisionnistes". Le MSC, dit-il, invite les jeunes à prendre conscience de l'agression dont la RDC est victime. "Pour défendre le pays, les jeunes doivent s'enrôler en masse dans l'armée. Il a expliqué que toutes les filières de la vie professionnelle existent dans l'armée notamment, la menuiserie, plomberie, ajustage, électricité, avocat et autres".

Le rappeur BOMBE H, de son vrai nom Jules Abedi, artiste musicien venu expressément de Lubumbashi pour son adhésion est le roi du jour. Il a, non seulement agrémenté la cérémonie, mais il est le nouveaux membre du MSC. "Je compte apporter rapidement mon soutien au parti. C'est pour cela que j'ai signé mon adhésion. Nous comptons dans les jours à venir nous investir pleinement et avec notre base électorale qui nous fait confiance afin d'assurer à notre parti une brillante élection à la magistrature suprême. Nous nous engageons à mobiliser toutes nos ressources physique, intellectuelle, financière et morale pour renforcer les actions du MSC qui est le seul parti politique en RDC qui a une vision claire pour le pays. ", soutient-il, sa motivation pour ce choix.

Les jeunes ont également donné leur voix : " Nous les jeunes nouveaux adhérents au Mouvement de Solidarité pour le Changement nous avons les mêmes principes et convictions que le Président Laurent Batumona. Notre objectif principal est de rester concentrer pour le soutien de la vision de notre cher Autorité Morale. Nous sommes convaincus que le MSC incarne le vrai changement que les Congolais ont tant attendu", a clamé pour sa part le Dr. M'Vita M'Bambi Dieudonné, président de l'Asbl CEO qui a aussi appelé tous les Congolais de la RDC à rejoindre le MSC pour " écrire une nouvelle page de l'histoire". "Aujourd'hui c'est notre tour, nous les nouveaux adhérents. Les semaines à venir seront pour les autres et après, toutes les provinces en RDC", a-t-il renchéri.

Bien avant, le formidable modérateur Placide Luzolo, a invité Jules Mukumbi secrétaire général en charge de l'implantation du Parti MSC à prendre la parole, pour circonscrire la cérémonie. Le Sga a insisté qu'il n'y a pas de nouveaux ou d'anciens membres. Dès qu'on adhère au MSC, on a le même droit et le même devoir que tous les autres militants ". C'est avec ces mots qu'il a accueilli les nouveaux adhérents. Rappelons que les personnes qui viennent de rejoindre les rangs du MSC, arrivent avec tous les militants de leurs différentes sections des partis politiques qu'ils appartenaient. Parmi les adhérents, il y a aussi les membres des associations de la société civile venus de différentes couches sociales que compte la République. Les nouveaux membres ont été sensibilisés sur l'idéologie et la vision du MSC, parti cher à l'Honorable Laurent Batumona, avant de passer à la séance d'adhésion.