Ile Maurice: Médicaments contre le cancer au lieu de gouttes pour les yeux - Le pharmacien muté dans un autre hôpital

Premawtee Ramphul, une habitante de Mahebourg âgée de 65 ans, a été victime d'une mauvaise aventure la semaine dernière. Malvoyante depuis quelques années, souffrant de tension aux yeux après s'être fait opérer de la cataracte, voilà que le pharmacien de l'hôpital de Mahébourg lui a remis des médicaments utilisés pour traiter le cancer au lieu des yeux... C'est sa nièce qui a "découvert" cette erreur et a alerté le surintendant de l'établissement hospitalier. Le ministère de la Santé a été mis au courant ; une enquête a été ouverte et le pharmacien en question a été transféré dans un autre hôpital.

La sexagénaire suit depuis des années des traitements à l'hôpital de Moka, où elle doit se rendre tous les deux mois et, entre-temps, c'est à l'hôpital de Mahébourg qu'elle récupère ses médicaments. Dimanche 18 septembre, ne se sentant pas bien, Premawtee Ramphul demande à son neveu de récupérer ses médicaments. Lundi, alors qu'elle s'apprête à utiliser les gouttes, elle constate qu'elle a des difficultés à ouvrir la fiole. Elle essaye à plusieurs reprises, mais n'y parvient pas et décide même de faire un trou au niveau de l'embout ; sans succès.

Agacée, elle en informe sa nièce, Ashny Gunputh. Cette dernière, qui a pour habitude de s'occuper de sa tante, lui dit qu'elle viendra la voir plus tard. Ne supportant pas la douleur, Premawtee Ramphul se rend à la pharmacie la plus proche pour demander des conseils.

Le pharmacien lui explique qu'il s'agit d'une solution pour une injection et non des gouttes et la sexagénaire rappelle sa nièce. "Sanfwa-la lopital pann gagn goutte in gagn inzeksyon pou fer. Pou bizin fer pikir... " Confuse, elle demande à sa tante de ne rien acheter et de ne pas utiliser le médicament. Ashny Gunputh se rend chez sa tante et récupère la fiole tout en se disant qu'elle se présentera à l'hôpital de Mahébourg le lendemain pour vérifier avec le pharmacien.

Dans la nuit, ayant des doutes sur le nom du médicament, elle examine la fiole, constate effectivement qu'il s'agit d'une solution injectable, mais l'étiquette indique en revanche qu'il s'agit d'"eye droplets"... Une recherche sur Google plus tard, elle tombe des nues. Le médicament en question est utilisé pour la chimiothérapie et peut avoir des effets néfastes s'il est contreutilisé. Vendredi matin, Ashny Gunputh elle se rend à l'hôpital pour voir le pharmacien. "Zot inn abriti. Mo'nn montré li flakon-la, zot pann rod dir mwa ki medsinn sa. Mo'nn dir zot kouma zot kapav fer bann erer koumsa. Zot inn pran medikaman la ek mwa ek zot pa'nn rod retourn mwa li", relate Ashny Gunputh tout en expliquant qu'elle n'a gardé que la boîte.

Elle se rend alors au bureau du surintendant de l'hôpital où quelques membres du personnel tentent de la décourager de porter plainte, mais elle le fait quand même. "J'ai fait une entrée à l'hôpital de Mahébourg et on m'a dit que le pharmacien a présenté ses excuses." Mardi, Ashny Gunputh a aussi déposé une plainte au poste de police de Mahébourg avant de contacter le ministère de la Santé.

L'injection que le pharmacien a remise au neveu de Premawtee Ramphul est le Zexate, qui est utilisé pour traiter le psoriasis, la polyarthrite ainsi que les cancers du sein et du poumon...