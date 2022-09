Sénégal: Contraintes dans l'entreprenariat féminin - Les taxes et impôts principales difficultés selon une étude de l'Ansd

Une étude de l'Ansd sur la contribution de l'entreprenariat et du leadership féminins à la valeur ajoutée de l'économie sénégalaise a analysé les difficultés rencontrées par les femmes.

Selon le document, les difficultés d'ordre administratif (taxes et impôts, formalités administratives, corruption etc.), financier (Coût de transport, manque de local etc..) et productivité (insuffisance de matériel et de personnels qualifiés, coût élevé de la main d'œuvre etc.) ont été identifiées par les entreprises individuelles appartenant à des femmes.

"La principale difficulté rencontrée par les entrepreneures est liée aux taxes et aux impôts (14,8%). Par ailleurs, des problèmes liés à l'écoulement de la production et à l'accès au crédit bancaire ont été signalés avec des proportions respectives de 11,2% et 8,1%. La corruption est faiblement perçue comme une contrainte par les entrepreneures avec un taux de 2,3% ", renseigne l'Ansd.

Dans le secteur primaire, l'Ansd souligne que 64,3% des unités dirigées par les femmes ont déclaré des problèmes liés aux impôts et taxes. Après, viennent les difficultés d'écoulement de la production (38,4%), d'approvisionnement en matières premières (36,1%) et d'accès au crédit (35,3%). La corruption et l'insuffisance de personnel sont moins ressenties comme contrainte dans le secteur primaire avec des taux de 13,2% et 12,3%, respectivement.

Suivant le secteur secondaire, ajoute l'Ansd, les résultats du Rge ont montré qu'au niveau du secteur secondaire, les mêmes contraintes retrouvées dans le secteur primaire ont été notées. "En effet, 70,9% des entrepreneures ont déclaré avoir des difficultés en liaison avec les impôts et taxes. La corruption et les formalités administratives demeurent moins problématiques avec respectivement 6,6% et 9,7% d'unités qui les ont déclarées comme contrainte ", informe l'Ansd.

Au niveau du tertiaire, les difficultés qui ont été recensées dans ce secteur sont relativement similaires à celles identifiées dans les autres secteurs. La proportion d'entrepreneures rencontrant des problèmes liés aux impôts et taxes et d'accès au crédit s'établit, respectivement, à 56,7% et 42,0%. En revanche, il est noté un nombre relativement faible d'entrepreneures ayant soulevé comme difficultés le coût de la main d'œuvre et l'insuffisance du personnel, soit respectivement, 10,0% et 12,2%.