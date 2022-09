Maroc: Le pays célèbre la Journée mondiale contre la rage sous le signe "Une santé - Zéro décès"

Rabat — Le Maroc célèbre mercredi, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale contre la rage placée cette année sous le signe "Une santé - Zéro décès", une occasion pour mettre en évidence l'intérêt de la collaboration multisectorielle pour lutter contre cette maladie dont l'éradication est possible. La rage est une maladie virale dangereuse qui affecte la plupart des animaux à sang chaud, et peut être transmise à l'Homme souvent à travers une morsure ou une griffure par un animal suspect par le biais de sa salive, explique le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué.

Les dernières statistiques internationales révèlent que la rage tue environ 60.000 personnes chaque année, dont 90% de ces cas causés par les chiens, avance le ministère, soulignant que l'infection par cette maladie peut être évitée par la vaccination des personnes en cas de contact avec des animaux non vaccinés.

Le ministère note que malgré les efforts déployés dans le cadre du Programme national de lutte contre la rage, lancé en 1986, une moyenne de 20 cas de rage sont enregistrés chaque année chez l'homme.

Pour prévenir cette maladie et préserver la santé publique, le ministère insiste sur l'importance des mesures préventives : vacciner les animaux de compagnie contre cette maladie, éviter le contact avec les animaux inconnus et inciter les enfants à signaler toute morsure ou griffure même minimes auxquelles ils étaient exposés.

Il est recommandé aussi pour toute personne mordue ou griffée de se laver la blessure pendant 15 min à l'eau et au savon et de se diriger vers le centre antirabique le plus proche pour recevoir les soins nécessaires, le vaccin et le sérum adéquats, selon l'état de la blessure, tout en avertissant les autorités spécialisées.