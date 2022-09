Madagascar: AMICAL CAN 2023 - Madagascar s'impose 3 à 1 contre le Bénin

Progression impressionnante. Enfin, les Barea bouclent en beauté leur voyage en terre marocaine par une nette victoire. À l'issue de leur deuxième match amical officiel, les protégés du sélectionneur Nicolas Dupuis se sont imposés sur le score large de 3 buts à 1 face aux Guépards, anciens Ecureuils, du Bénin, hier soir au stade El Bachir Mohammedia à Casablanca au Maroc, la capitale du football africain durant la fenêtre Fifa. Les deux formations, Madagascar 105e au classement Fifa et le Bénin 91e, ont été dos à dos lors du premier quart d'heure. Les onze premiers entrants alignés par le coach français ont été le gardien de but de l'Elgeco Plus Nina, à la défense, les centraux Datsiry et Berajo et sur les deux côtés Enzo Bovis et Kenji Boto, au milieu le capitaine Ibrahim Hamada, Rayan Raveloson, Velontsiry, Marco Ilaimaharitra et Zotsara Randriambololona et l'attaquant Julio Kenny Donisa. Tsiry a ouvert la marque à la 12e minute. Les Barea ont poursuivi leur pressing. Zotsara ratait le but du KO, la balle passant à côté du poteau. Une baisse d'intensité a été par la suite constatée du côté des Malgaches. Les Guépards en profitèrent, Tosin Aiygen égalisait à la 16e minute. Le score est resté inchangé un partout à la pause.

Les locaux impressionnants

Le bloc offensif fonctionnait à merveille pour les Barea au retour des vestiaires. Julio inscrivit le deuxième but grâce à une passe décisive de Tsiry (61e). Après ce deuxième but malgache, les remplacements s'enchaînèrent. Le coach fit entrer Voavy Paulin et Tantely Randrianiaina, puis Hery Bastien remplaçait Marco Ilaimaharitra. Les Béninois se sont par la suite rebellés et ont dominé lors des dix minutes suivantes. Profitant d'une contre-attaque, Rayan Raveloson marquait le but du KO, servi par Tsiry du côté droit (83e).

Les locaux ont fait preuve de belles prestations, entre autres Datsiry et Berajo en défense et Tsiry au milieu, ce dernier séduisant de plus en plus le sélectionneur. Madagascar a enfin pris sa revanche après la double défaite en matchs comptant pour la phase qualificative à la précédente coupe d'Afrique des nations. "On a décidé de garder et conserver autant que possible la balle. Les Barea ont donné une belle image. L'état d'esprit était excellent durant les dix jours. On monte en puissance... On a corrigé les erreurs. On a marqué quatre buts et on est sur la bonne voie. Je suis satisfait" confie le coach Nicolas Dupuis. Lors de ce voyage en terre marocaine, les Barea se sont inclinés d'entrée sur le score 0 à 1 en match amical d'entraînement non officiel face aux Lions de l'Atlas du Maroc puis se sont séparés sur le score de 3 partout contre les Diables rouges du Congo Brazzaville ce samedi. Ces matches amicaux entrent dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale A aux troisième et quatrième journées qualificatives à la coupe d'Afrique des nations, contre la sélection centrafricaine au mois de mars.