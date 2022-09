Madagascar: HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT - L'accès à l'eau s'améliore dans les grandes villes

L'accès à l'eau s'est amélioré dans les villes de Mahajanga, de Toliara et d'Antananarivo, en 5 ans. Des bénéficiaires en témoignent. " Grâce au programme Alliance pour l'eau et le développement (Wada), des bornes fontaines sociales ont été construites, et cela a amélioré l'accès des ménages à l'eau potable. C'est une aubaine, vu que l'utilisation des puits n'est plus recommandée dans notre commune, avec la multiplication des toilettes.", annonce Jean-Louis Ratoetrarinianja, maire de la commune d'Ambavahaditokana, hier. À Mahajanga, l'eau est disponible même dans les quartiers en hauteur, qui souffraient de la difficulté de l'accès à l'eau, auparavant.

" En ce moment, les bornes fontaines dans ces quartiers en hauteur fonctionnent cinq heures par jour, contre deux heures auparavant. ", lance une source auprès de la Jirama à Mahajanga. Les bénéficiaires se sentent en bonne santé, et ont plus de temps pour leurs activités génératrices de revenus. " Nous n'avons plus à aller loin pour trouver de l'eau et pour faire la lessive", témoigne Mbola Rasamimanana, bénéficiaire à Soalandy. Les écoles ne sont pas en reste dans ce programme financé par le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (Usaid).

Le projet Wada, mis en œuvre entre 2017 à 2022, a apporté à cinq cent mille personnes de l'eau potable. Le projet arrive à son terme, avec de bonnes réalisations. Deux cent cinquante bornes fontaines construites, de nouveaux blocs sanitaires ou réhabilités, dans vingt-deux écoles, dix-neuf nouveaux bassins lavoirs communautaires, neuf nouveaux WASH blocs publics, six réservoirs d'eau raccordés au réseau d'eau, soixante nouveaux branchements sociaux desservant six cents familles. Mais aussi, la mise en place de laboratoires d'analyses de la qualité d'eau. Ou encore, l'augmentation de la capacité de production en eau de la Jirama à Antananarivo. " C'est le projet qui prend fin. L'appui à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène continue. ", déclare Anne Williams, directrice générale de l'Usaid/Madagascar, lors de la cérémonie de clôture. Le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène a souligné que de nombreux projets sont en vue, pour l'amélioration de l'accès à l'eau à Madagascar, notamment, dans les grandes villes.