Madagascar: FOOTBALL - CAN U23 - Les Barea écrasent les Pirates

Madagascar valide son ticket pour le deuxième tour qualificatif à la coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Les Barea ont écrasé les Pirates 7 à 1 au match retour, après le 5 à 0 à l'aller.

À l'aise et sans pression. Les Barea confirment leur suprématie en écrasant les Pirates des Seychelles sur le score fleuve de 7 buts à 1 au match retour, après la nette victoire par 5 à 0 à l'aller. Ces matches comptent pour le premier tour préliminaire qualificatif à la coupe d'Afrique des nations des moins de 23 ans. Les protégés du coach Heri-manitra Rabeharisoa, alias Hery Be, ont été largement supérieurs, techniquement et physiquement, face aux Pirates, hier au stade Barea de Mahamasina. La sélection seychelloise a tenté de reprendre un nouveau départ et a réussi à marquer dès sa première tentative, but signé Afandi, attaquant central des Pirates (4e). Déter-minés, les Barea ont réagi et le défenseur de l'Uscafoot Lalane Randrianandrasana égalisa de sa tête, un corner bien dosé d'El Hadary Raheri-nirina du St Michel United seychellois (7e). Aligné parmi le onze de départ, Henintsoa Rajaonarivelo de Génération Tana a raté à deux reprises la finition de deux passes dans l'axe d'Arnaud Randria-nantenaina de l'El Gouna GC d'Égypte.

Madagascar prenait le large à la pause grâce aux buts marqués par les deux expatriés, El Hadary (12e) et Arnaud (19e). "Nous avons tout fait pour rectifier les failles en pertes de balle du match aller. Nous avons encaissé très tôt. Heureuse-ment que les joueurs ont été forts mentalement" confie le coach Hery be.

Paralysé

Fragilisés, le cauchemar s'est poursuivi en deuxième période pour les Seychellois car le pressing s'enchaînait du côté des Malgaches. Les Barea ont encore marqué quatre buts. Paralysé et limité dans le bloc défensif, au lieu de repousser la balle, le défenseur Graham a marqué contre son camp (55e). Dix minutes plus tard, Elisco, défenseur gauche de l'Elgeco plus, servit Arnaud qui tapa le ballon en pivotant dans la petite surface (65e).

L'écart se creusait. L'arbitre central siffla un penalty suite à une faute du défenseur des Pirates, Rayan sur Elisco (83e). Kalvin Paul, capitaine des Barea et El Hadary se mirent devant la balle. Kalvin arma son tir et toucha juste le ballon pour feinter le portier Harim et ce fut El Hadary qui frappa la balle au fond du filet (6-1). Et le septième but des Barea a été un corner tiré par El Hadary, Claude Ratsimbnazafy, de Zanakala FC, piqua le ballon de sa tête au deuxième poteau (86e). "On a fait une première mi-temps moyenne. Ça a changé en deuxième mi-temps, on a pu se perfectionner. On a tout donné aux matches aller et retour" a mentionné le capitaine des Barea, Kalvin Paul. "Nous avons joué contre une équipe supérieure physiquement et techniquement. Nous avons essayé de corriger et ce n'était pas facile, ... face à une équipe bien organisée tactiquement " reconnaît le coach seychellois Marcel Nolin. Madagascar se qualifie ainsi au deuxième tour qualificatif à la Can U23. Les Barea affronteront les Panthères du Gabon, le match aller se jouera le 23 octobre à domicile et le retour le 29 ou le 30 octobre au Gabon. Les dix équipes qualifiées à l'issue du premier tour et dix-huit autres mieux classées, exemptées, soit vingt-huit nations en tout, disputeront la deuxième étape entre le 21 et le 30 octobre.