Madagascar: Indemnité d'installation à la retraite - Un nouveau décret en vue

Les problèmes relatifs aux modalités de paiement de l'indemnité d'installation à la retraite (IIR) seront bientôt réglés. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, concocte actuellement de nouvelles dispositions réglementaires orientées vers la protection des intérêts des retraités. Le nouveau décret préparé actuellement par le MEF précisera les modalités de calcul et les procédures de paiement des indemnités d'installation à la retraite. À la base, tous les fonctionnaires retraités ayant plus de 25 années de service ont droit à une IRR équivalant à 12 mois de salaires de base hors indemnité. Pour ceux qui ont moins de 25 ans de service, l'IRR sera calculée au prorata de l'ancienneté. " Le paiement des IRR se poursuit normalement ", précise le ministère de l'Économie et des Finances.

Actuellement, les procédures sont prévues dans la circulaire n°36-MEFB/SG/DGDP/DSP/SER en application du décret n°2003-993 du 7 octobre 2003. Les fonctionnaires payés sur le budget général et le budget annexe sont gérés au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Les salariés des établissements publics et des collectivités territoriales relèvent de la compétence de ces derniers.

Toutes les procédures sont réalisées au niveau du Service de Mandatement de la Solde Analamanga (Ankorahotra) pour la région Analamanga et au niveau des services régionaux des salaires et des pensions pour les autres régions. En somme, les procédures proposées par des personnes en dehors de ces services émanent de personnes mal intentionnées.