Madagascar/Bénin: Football - Les Barea atomisent les Guépards

Les Barea terminent la préparation en terre marocaine sur une belle note et renouent avec la victoire. Les protégés de Nicolas Dupuis ont tenu leur revanche, battus à deux reprises lors des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, en s'offrant des Guépards du Bénin sur la plus belle des manières par 3 buts à 1, hier, au Stade El Bachir de Mohammedia. Après une entame assez timide, Tsiry, le joueur de Fosa Juniors FC bien servie par Zotsara, ouvre le score à la 12e mn. Sur une précipitation de la défense malgache,Tosin Aiyegiun profitait de l'occasion pour enfoncer le ballon dans les cages de Nina Rakotoasimbola et égalise le score. Les occasions malgaches s'enchainaient, Zotsara et Julio butent devant le filet d'Allagbe Saturnin. La première mi-temps est assez équilibrée entre les deux équipes où elles quittent le terrain sur un score nul de 1 but partout.

A la reprise, les Malgaches sont de plus en plus entreprenants sur le terrain et gagnent plus en confiance. " Les défenseurs centraux ont répondu présent, au début, ils ont loupé et on a recadré car ils ont tendance à reculer et laisser de la place. Ils ont écouté " nous a confié, Nicolas Dupuis.

Après plusieurs tentatives ratées, Julio Donisa sur une belle passe de Tsiry Olivier marque le second but malgache et redonne l'avantage aux Barea à la 61e mn.Le joueur évoluant en Roumanie signe son premier but dans la sélection. Sur sa lancé,Julio qui a malmené les défenseurs béninois tout au long de la rencontre retente l'exploit mais son tir a buté sur la traverse. Boostés par cette domination sur le terrain, les Malgaches maintiennent le pressing. Et jamais deux sans trois pour Tsiry qui était aussi à l'œuvre pour le troisième but signé par Rayanà la 82e mn.

Les Béninois ont tenté par tous les moyens de revenir au score, mais, Berajo, Datsiry et Kenji ont bien assuré leur mission. Tsiry était sans doute l'homme du match car il était aussi à l'origine des deux autres buts des Barea. " Tsiry, je l'ai trouvé son poste à lui " a continué, le technicien français.

Le coach a fait tourner l'effectif des 15 joueurs de champs où les Tantely, Hery Bastien, Drogba, Alexandre et Paulin sont tous rentrés à la seconde période. La participation des Barea à la préparation et au tournoi " Maroc, capitale du football africain " s'est résumé par une défaite contre le Maroc, un nul face au Congo et une victoire aux dépens du Bénin. Pour Nicolas Dupuis, il remporte de nouveau la victoire trois ans après la large victoire contre le Niger à Niamey.La double confrontation face à la Centrafrique attend les Barea au mois de mars 2023.

Ils ont dit

Nicolas Dupuis, sélectionneur des Barea : " Ce n'était pas facile car il y a de la fatigue. On a décidé de jouer et de garder le ballon. Ils ont montré une belle image et un bel état d'esprit pendant 10 jours. On a gommé les erreurs et on aurait pu marquer 4-5 buts lors de la seconde mi-temps. Il faut continuer à travailler. Tout le monde a progressé ".

Tsiry Olivier, le butteur : " J'ai joué sans pression et sans complexe et cela a fonctionné. Ça fait toujours plaisir de marquer de but au sein de l'équipe et encore plus, j'ai pu contribuer à offrir la victoire pour le groupe ".

MoussaLatoundji, sélectionneur des Guépards du Bénin : " Rien n'a marché, on a essayé de changer le gardien de but, mais, n'est pas changé. On peut tirer de leçons des deux défaites contre la Mauritanie et Madagascar ".