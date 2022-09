Madagascar: Kidnapping à Anjozorobe - 11 individus impliqués arrêtés par les gendarmes

Un accrochage entre des bandits de grand chemin et des éléments de la gendarmerie a eu lieu, hier à Lohasaha Andriakely, fokontany Manakana, commune rurale Amboasary Nord, district d'Anjozorobe. Un ravisseur a été abattu par balle durant l'opération et 11 individus ont été arrêtés. Selon les explications de la gendarmerie de la compagnie territoriale Imerina Centrale, ces hommes ont kidnappé deux personnes, dont une jeune fille de 15 ans et un jeune homme de 23 ans, le 23 septembre. Les deux jeunes gens ont été enlevés de leur domicile à Ambato, commune rurale d'Amparatanjona, district d'Anjozorobe, par des dahalo armés de fusils de chasse et d'armes blanches. Les gendarmes ont été alertés de cet acte de banditisme et une enquête a été ouverte.

" Les ravisseurs ont demandé 180 000 000 ariary de rançon au début. Puis 200 000 000 ariary. Et dans la panique, après les séries d'arrestations de leurs pairs et leurs complices et receleurs, ils n'ont demandé que 8 000 000 ariary ", selon les dires de la gendarmerie. Une réquisition téléphonique a été faite par les enquêteurs et ils sont arrivés à localiser l'endroit où étaient retenus les kidnappés.

Les éléments de la gendarmerie ont été dépêchés sur les lieux pour une opération de sauvetage. Huit gendarmes de la compagnie Imerina Centrale ont également été déployés à titre de renfort pour optimiser les opérations de poursuite, de ratissage de zones et de bouclage. L'accrochage a eu lieu, et l'un des ravisseurs a perdu la vie lors de l'affrontement, tandis que ses complices ont été arrêtés. Les deux personnes séquestrées ont été libérées saines et sauves et sans payement de rançon. Les ravisseurs seront déferrés devant le parquet.