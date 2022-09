Afrique: Football - CAN U23 - Les Barea se qualifient pour le second tour

Les Barea U23 ont respiré la sérénité dans le jeu et encore prouvé leur domination face aux Pirates des Seychelles, hier, lors du match retour du premier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Ils les ont battus sur un large score de 7 à 1, hier, des buts marqués par Lalane (7e), El Hadari (11e, 83e), Arnaud (18e, 66e), Graham contre son camp (54e), Claude (85e). Déjà victorieux en match retour (5-0), samedi, les jeunes espoirs se sont qualifiés sans difficulté pour le prochain tour en octobre.

Pourtant, l'ouverture du score pour les visiteurs ne s'est pas fait attendre. Dès la troisième minute, l'attaquant a détourné un tir du centre et a envoyé le ballon au fond des filets Malgaches. Les Pirates n'ont pas eu beaucoup de temps pour se réjouir de leur unique but. Auteur d'une superbe tête sur un corner de El Hadari, Lalane revenait à 1 partout. Les Barea reprennent la tête de la course. Arnaud en mode Mbappé a mis le feu au Stade Barea avec ses passes décisives. Ntsoa aurait pu marquer, mais le portier a dû dévier le ballon. Un même scénario s'est produit à la 11e minute. Bien servi par Arnaud, El Hadari n'a pas loupé et a inscrit le troisième but. Malgré la forte domination des Malgaches, aucun autre but n'était plus marqué jusqu'à la pause.

En démonstration. Le coach Hery Be a opéré trois changements dès l'entame de la deuxième période et a dû remettre un coup d'accélérateur. Les Barea ont pris leur temps pour faire trembler les filets adverses. Le derby n'y avait plus d'intensité mais les visiteurs ont fait preuve de résistance. A la 54e minute, Graham, le défenseur seychellois a marqué contre son camp en trompant son portier Harim. Une superbe passe de El Hadary a permis à Arnaud de signer son doublé à la 66e minute. Un Seychellois a encore commis la faute sur Elisca dans la surface et a été sanctionné.

Le capitaine Kalvin a transformé le pénalty. Le score sur le tableau était de 6-1. Arnaud et ses coéquipiers ne se sont pas arrêtés là car à la 85e minute, Claude a pris part au festival après une belle offrande sur un corner de El Hadari. Son coup de tête n'a laissé aucune chance à Harim. Les deux équipes se sont quittées sur le score de 7-1. Avec ce score fleuve (12-1), les Barea enregistrent la victoire la plus large de cette catégorie. Dans quelques semaines, les Barea B affronteront les Panthères du Gabon dans le cadre du match aller du second tour. Suite à cette large victoire, l'équipe nationale est invitée ce midi à Iavoloha pour un dîner avec le président Andry Rajoelina.