Madagascar: CENI - Une liste sûre et acceptée par tous pour les prochaines élections

Face aux différentes critiques et les réserves sur la qualité de la prochaine liste électorale et sa refonte qui commencera ce samedi, Dama Andrianarisedo, son président, multiplie les explications. " Une liste sûre et acceptée par tous devrait être utilisée lors des élections. C'est la raison pour laquelle la CENI a informé les acteurs politiques du logiciel qui sera utilisé pour le recensement des électeurs afin qu'ils aient confiance en la commission ", a-t-il expliqué lors d'un atelier de formation organisé à Antalaha, dans la région de SAVA, hier. La commission électorale sera renforcée pour bien gérer et accélérer la publication du nombre total d'électeurs dans le cadre de la refonte de la liste électorale, a-t-il continué en voulant rassurer les acteurs politiques et les organisations de la société civile ainsi que la communauté internationale. De nombreux acteurs politiques ont, d'ailleurs, participé à cet atelier avec la présence du président de la CENI et du directeur du développement et de la formation.