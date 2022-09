Madagascar: Campagne de prévention contre la rage - 15 000 chats et chiens à vacciner gratuitement à Tana

Une campagne de vaccination antirabique de masse des chiens et des chats se tient, actuellement, au niveau des 192 fokontany de la Commune urbaine de la Commune urbaine d'Antananarivo. Au moins 15 000 doses de vaccins seront administrées durant cette campagne.

La vaccination antirabique des chiens et chats reste recommandée à Madagascar. C'est dans cette optique qu'une campagne a été organisée, gratuitement, depuis le 26 septembre jusqu'au 30 septembre, à Antananarivo dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la rage. Une inscription préalable a été mise en place pour les propriétaires de chats et de chiens désirant vacciner leurs animaux. Selon le chef de service de surveillance et de lutte contre les maladies animales auprès de la Direction des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'élevage, le Dr Naltiana Rakotondrabe, au moins 15 000 doses de vaccins contre la rage seront administrées durant cette campagne. " La vaccination se fera au niveau des bureaux de chaque fokontany. Mais certains d'entre eux ont choisi des emplacements beaucoup plus spacieux et pouvant accueillir un grand nombre de monde comme celui de Manarintsoa qui a opté pour le terrain de basket ", a-t-elle précisé.

Une seule santé pour la rage. C'est le thème qui a été choisi pour cette célébration. Chacun, à son niveau, peut contribuer à la lutte contre cette maladie pouvant être éliminée. Le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Agriculture et de l'élevage, la Commune urbaine d'Antananarivo et l'Institut Pasteur de Madagascar travaillent de concert pour l'organisation de cette campagne de vaccination. Les vétérinaires privés, quant à eux, effectuent des descentes au niveau des fokontany pour réaliser la vaccination proprement dite des chats et des chiens. A noter que la rage est une maladie d'origine virale qui peut être évitée grâce à la vaccination.